PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von nd.DerTag / nd.DieWoche mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

nd.DerTag / nd.DieWoche

Hochschulbaugesellschaft soll zahlreiche Uni-Beschäftigte übernehmen - Gewerkschafter befürchten Tarifflucht

Berlin (ots)

Die neu zu gründende Hochschulbaugesellschaft soll weitreichendere Aufgaben übernehmen als bisher bekannt. Die Baugesellschaft, die Bau- und Sanierungsvorhaben der Hochschulen zentralisieren soll, soll auch Instandhaltung und Management der Hochschulgebäude übernehmen - also etwa auch Klempnerarbeiten. Das geht aus dem Referentenentwurf für das Gesetz zur Einrichtung der Hochschulbaugesellschaft vor. Dieser liegt der Tageszeitung "nd.DerTag" (Mittwochausgabe) vor. Künftig soll also ein Großteil der technischen Beschäftigten der Hochschulen zur Hochschulbaugesellschaft wechseln. Der Personalübergang soll laut der Begründung zum Gesetzesentwurf langfristig erfolgen. So sollen "Doppelstrukturen" an den Hochschulen abgebaut, aber auch Personalbedarf eingespart werden.

Wie bereits zuvor angekündigt soll die Hochschulbaugesellschaft alle von den Hochschulen genutzten Liegenschaften übernehmen und diese an die Hochschulen vermieten. Bislang konnten die Hochschulen diese zumeist in Landeshand befindlichen Gebäude entgeltfrei nutzen. "Durch das Mieter-Vermieter-Modell soll das Kostenbewusstsein aufseiten der Hochschulen gestärkt und ein Anreiz zu Optimierung des Flächenbedarfs gegeben werden", heißt es in der Begründung zu dem Entwurf. Tarifliche Folgen könnte eine weitere Regelung haben: So soll die Hochschulbaugesellschaft Tochterunternehmen gründen können. Gewerkschafter nennen das gegenüber "nd" ein "Einfalltor für Outsourcing und Tarifflucht". Es sei unklar, ob solche Tochterunternehmen unter den Geltungsbereich des Tarifvertrags der Länder fallen.

Pressekontakt:

nd.DerTag / nd.DieWoche
Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von nd.DerTag / nd.DieWoche mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: nd.DerTag / nd.DieWoche
Weitere Storys: nd.DerTag / nd.DieWoche
Alle Storys Alle
  • 10.02.2026 – 17:28

    Kommentar von "nd.DerTag" über angeblich sichere Herkunftsländer

    Berlin (ots) - Jeder im EU-Parlament weiß es: Das Recht auf Asyl ist ein individuelles. Laut Genfer Flüchtlingskonvention, laut EU-Menschenrechtskonvention - die bekanntlich etliche EU-Staaten aber aktuellen "Erfordernissen" anpassen wollen. Gemeint ist das Abschotten gegen als "irregulär" betitelte Migranten. Eine weitere Etappe auf dem Weg hin zu diesen Anpassungsprozessen unter Ignoranz der menschenrechtlichen ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 17:41

    Kommentar von "nd.DerTag" zum Ausgang der Präsidentschaftswahl in Portugal

    Berlin (ots) - In der Stichwahl für das Amt ihres Staatspräsidenten haben Portugals Wählerinnen und Wähler dem "neuen Normal" vom rechten Rand am Ende eine Abfuhr erteilt. Mit sehr deutlicher Mehrheit stimmten sie am Sonntag für den konventionell-seriösen Politiker António José Seguro als verbliebene Alternative. Viele der Stimmen für den Sozialdemokraten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren