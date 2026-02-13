PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kommentar von "nd.DerTag" über Donald Trumps Verharmlosung von Treibhausgasen

Berlin (ots)

Ein Schlag ins Gesicht für die Wissenschaft - und für all jene, die sich in den USA in den vergangenen Jahrzehnten um Klimaschutz bemüht haben: US-Präsident Donald Trump hat die Einschätzung der staatlichen Umweltbehörde EPA zu den Gefahren von Treibhausgefahren auf die menschliche Gesundheit zurückgenommen. Damit entfällt die Grundlage zahlreicher Umweltschutzregulierungen in den USA. Trump öffnet damit eine Tür, um den Klimaschutz fast vollständig abzuschaffen. Dahinter liegt eine düstere Zukunft: bedrohlich für alles, was leben möchte.

Schon während seiner ersten Amtszeit hatte Trump begonnen, Klimaschutz- und Forschungsinstitute mit Kürzungen und Zensurversuchen zu überziehen. Nach seiner Wiederwahl verschärfte er dies. Seine jetzige Entscheidung ist der Höhepunkt eines Höllenritts. Während sich die Bosse der fossilen Industrie freuen können, steht die Gesundheit von Millionen Menschen auf dem Spiel. Verheerend ist auch, dass die USA ohnehin zu den Ländern mit dem höchsten Pro-Kopf-CO2-Ausstoß gehören. Dieser dürfte nun noch ansteigen.

Der EPA-Leiter sprach davon, besagte Einschätzung, das sogenannte Endangerment Finding, habe den "amerikanischen Traum ins Visier genommen". Diese Sichtweise beweist einmal mehr, dass es sich beim Kampf gegen den Klimaschutz auch um einen Kulturkampf handelt. Wehmütig klammert sich Trump an seine vermeintlich "saubere, wunderschöne Kohle", an die fossile Industrie, die für ihn einen Grundpfeiler US-amerikanischer Identität darstellt. Seine Jagd nach dem amerikanischen Traum wird sich für die Bevölkerung als Albtraum entpuppen.

Wenn Trump die Klimakrise weiter befeuert, ist zu erwarten, dass sich die Anzahl und das Ausmaß gefährlicher Großwetterereignisse nur vergrößern. Damit haben die USA schon jetzt regelmäßig zu kämpfen, wie erst im Januar mit einem extremen Wintersturm. Hunderttausende Haushalte ohne Strom und ein Notstand in mindestens 20 Bundesstaaten waren die Folgen. Kürzlich stellte der Rückversicherer Munich Re fest, dass sich in den Industrienationen der höchste Wohlstandsschaden aufgrund von Wetterkatastrophen bei den USA ergebe - gemessen an der Wirtschaftsleistung, Prognose zunehmend. Ohne es zu merken, katapultiert sich Trump selbst immer weiter weg von der Erfüllung des Versprechens amerikanischen Wohlstands.

nd.DerTag / nd.DieWoche
Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche

