neues deutschland: "Rhetorik der Gesetzlosigkeit" heizt Lage auf Lesbos an

Berlin. Die Regionalregierung auf den nördlichen Ägäisinseln Griechenlands heizt die schwierige Situation der Geflüchteten durch eine "Rhetorik der Gesetzlosigkeit" zusätzlich an. Das konstatiert der Friedens- und Konfliktforscher Maik Fielitz im Interview der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Mittwochsausgabe). Die auf den Inseln regierende konservative Nea Dimokratia habe Ängste geschürt, wodurch sich die Bürger der Inseln animiert fühlten, "das Recht selbst in die Hand zu nehmen", so der Politikwissenschaftler von der Universität Jena gegenüber der Zeitung.

