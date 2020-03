neues deutschland

neues deutschland: Kommentar zu Rüstungsexporten

Wenn Staaten ihr Militär aus Konfliktregionen abziehen, bedeutet das nicht automatisch, dass sie eine friedlichere Außenpolitik verfolgen. So haben sich die USA zwar aus Nordsyrien zurückgezogen, wollen in der Region aber weiter Einfluss nehmen. Sie konzentrieren sich auf ihren Hauptfeind Iran und rüsten verbündete Despoten auf. Das zeigen nun auch neue Zahlen des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri. Demnach wuchs der weltweite Waffenhandel im Zeitraum 2015 bis 2019 um 5,5 Prozent im Vergleich zu 2010 bis 2014. Hauptexporteur sind die USA - vor Russland, Frankreich und Deutschland. Wichtigster Abnehmer von Kriegsmaterial ist Saudi-Arabien, auch Ägypten ist vorne mit dabei. Selbstverständlich gehen nicht alle Waffen direkt in Krisen- und Kriegsgebiete. Doch wer kann heute schon voraussagen, wo in nächster Zeit neue Konflikte ausbrechen. Die Lage ist vielerorts fragil. Denn Groß- und Regionalmächte kämpfen um Einflusszonen. Diese Konflikte werden wie derzeit in Libyen als internationale Stellvertreterkriege ausgetragen. Auch hier hatten sich US-Soldaten zurückgezogen. Die Unterstützer der libyschen Kriegsparteien werden trotzdem unter anderem von westlichen Staaten weiter aufgerüstet. Wenn das in Libyen und anderswo so bleibt, sind alle diplomatischen Bemühungen zur Beendigung von Konflikten eine Farce.

