Neue Osnabrücker Zeitung

Außenminister Wadephul bedauert, dass er mit seinen Kindern nicht plattdeutsch spricht

Osnabrück (ots)

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) bedauert, dass er mit seinen Kindern nicht plattdeutsch spricht. "Sie sind auch ein bisschen traurig, dass sie das nicht gelernt haben", sagte er im Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung (noz). Seine Frau spreche kein Platt. "Das heißt ja Muttersprache, die Mutter gibt die Sprache vor und der Vater hört zu", sagte Wadephul.

Auf die Frage, ob es in der Welt noch einen "Plattsnacker" gebe, der mehr zu sagen habe, sagte Wadephul: "Ich glaube nicht, ich kenne keinen". Im politischen Alltag der Bundeshauptstadt spiele die Regionalsprache derweil kaum eine Rolle. Wenn er plattdeutsch schnacke, dann sei das in Schleswig-Holstein.

Bundesaußenminister Johann Wadephul spricht plattdeutsch und hat drei Kinder. Die Familie lebt in Molfsee bei Kiel.

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