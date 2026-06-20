Neue Osnabrücker Zeitung

Wadephul distanziert sich von Absolutheitsanspruch des Völkerrechts

Bundesaußenminister sieht auch Wirtschaftsinteressen als außenpolitischen Maßstab

Osnabrück (ots)

Angesichts internationaler Konflikte nimmt Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) Abstand von einer rein völkerrechtlichen Ausrichtung der deutschen Außenpolitik und hat eine stärkere Berücksichtigung nationaler Interessen gefordert. "Wenngleich das Völkerrecht immer den Rahmen bildet, ist es nicht der einzige Maßstab, an dem wir unsere Außenpolitik ausrichten dürfen", sagte Wadephul im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz). Es gebe auch andere Aspekte wie Wirtschaftsinteressen oder Bündnissysteme, die berücksichtigt werden müssten. "Außenpolitik ist bisweilen der nüchterne Blick auf das, was Deutschland und Europa nützt", betonte der Außenminister gegenüber noz. Immer wieder wird der Bundesregierung unter anderem im Hinblick auf das Vorgehen Israels in Gaza und im Libanon vorgeworfen, bei der Anwendung völkerrechtlicher Maßstäbe im Vergleich zum Ukraine-Krieg mit zweierlei Maß zu messen.

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