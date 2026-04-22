Neue Osnabrücker Zeitung

FDP-Vorstand Schäffler warnt vor Renten auf Sozialhilfeniveau und Überforderung der Beitragszahler

Bundesvorstandsmitglied fordert Aktien-Umstieg nach schwedischem Vorbild

Osnabrück (ots)

Angesichts langfristig steigender Belastungen für Arbeitnehmer hat FDP-Bundesvorstandsmitglied Frank Schäffler vor einem drastischen Absturz der gesetzlichen Altersvorsorge gewarnt und eine Reform nach schwedischem Vorbild angemahnt. "Die Rente muss um die Kapitaldeckung in Aktien ergänzt werden. Ansonsten wird die Rente fast nur noch Sozialhilfeniveau im Alter erreichen und die Beiträge werden die Erwerbstätigen gleichzeitig überfordern", sagte er im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz).

Schäffler verwies gegenüber noz auf Schweden, das sein Rentensystem in den 1990er-Jahren reformiert und auf ein stärker kapitalgedecktes Verfahren umgestellt habe. Indem "2,5 Prozent der Beiträge in Aktien angelegt werden", könne dort den Arbeitnehmern "eine gute Rente" in Aussicht gestellt werden, so Schäffler.

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