Mit maximaler Menschenverachtung

Die größte Luftattacke seit 2014 steht für die totale Menschenverachtung, mit der Russland seinen Angriff auf die Ukraine vorantreibt. Es liegt in der Logik dieses Vorgehens, dass Stromversorgung und Heizkraftwerke an der Schwelle zur kalten Jahreszeit wieder zu besonders häufig beschossenen Zielen werden. Die brutale Rücksichtslosigkeit trifft auch die eigenen Leute. Ausbildungszeiten von kaum mehr als drei Wochen für russische Soldaten vor dem Fronteinsatz untermauern diesen Befund. Russische Propaganda, es gehe in der Ukraine um Schutz vor der Nato, fällt in Deutschland noch immer auf erschreckend fruchtbaren Boden. Wer genau hinsieht, weiß es besser.

