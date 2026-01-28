PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 6/26

Mainz (ots)

Woche 6/26

So., 1.2.

Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 10.45 Uhr beachten:

10.45     sportstudio live   

          . . .
          ca. 16.55 Uhr   
          Aktion Mensch - Glückszahlen der Woche   (VPS 18.55)

          ca. 17.00 Uhr
          Weltcup Skispringen
          Männer, 2. Durchgang  
          . . .

17.50     sportstudio live   (HD/AD/UT)   
          Handball-EM
          Finale
          Übertragung aus Herning/Dänemark
          Kommentator: Martin Schneider
          Moderation: Florian Zschiedrich
          Experte: Sören Christophersen

          In der Halbzeitpause:
          gegen 18.40 heute   (VPS 19.00)   
                      Wetter
                      Moderation: Barbara Hahlweg

          Verlängerung und Siebenmeterwerfen möglich

          Anschließend Siegerehrung

          Handball-EM bei sportstudio.de: Das Spiel um Platz 3 aus 
          Herning/Dänemark mit Kommentator Benno Krieger ab 15.15 Uhr im Livestream

          Sollte die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer das Spiel 
          um Platz 3 erreichen, überträgt das ZDF auch dieses Spiel im TV

(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.
"Der Alte: Familienbande" verschiebt sich auf So., 8.2.2026, 4.00 Uhr, 
"Terra X: Blitze - Himmel unter Strom" und "Berlin direkt" entfallen.)

_____________________________

Bitte Programmänderung ab 3.45 Uhr beachten:

 3.45     Bares für Rares – Lieblingsstücke    

 4.15     Terra Xplore   (VPS 3.55)
          Bin ich gut im Bett? – Das macht Männern Druck!

 4.45     Terra Xplore   (VPS 4.25)
          Wie junge Männer über Pornos denken!

 5.00-    ZDF.reportage
 5.30     Winter in Borkum

(Die Wiederholung "Berlin direkt" entfällt.)


Fr., 6.2.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

 2.00     Terra X   (HD/UT)
          Die Schiffbrüchigen
          Film von Jürgen Stumpfhaus
          (Erstsendung 11.12.2022) 
          Deutschland 2022

(Die Wiederholung "Terra X: Blitze - Himmel unter Strom" entfällt.)



Woche 7/26

So., 8.2.

Bitte geänderten Programmablauf ab 4.00 Uhr beachten:

 4.00     Der Alte   (VPS 3.59)
          Familienbande
          (Text und weitere Angaben s. So., 1.2.2026, 18.00 Uhr.)

 5.00     Terra Xplore   (VPS 4.00)
          Diagnose Frau - Hysterie über die Jahrhunderte

 5.15-    Bares für Rares – Lieblingsstücke   (VPS 4.15)
 5.30

(Die Wiederholungen "Länderspiegel" und "ZDF.reportage: Winter in Oberstdorf"
entfallen.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

