ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 6/26

Mainz (ots)

Woche 6/26 So., 1.2. Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 10.45 Uhr beachten: 10.45 sportstudio live . . . ca. 16.55 Uhr Aktion Mensch - Glückszahlen der Woche (VPS 18.55) ca. 17.00 Uhr Weltcup Skispringen Männer, 2. Durchgang . . . 17.50 sportstudio live (HD/AD/UT) Handball-EM Finale Übertragung aus Herning/Dänemark Kommentator: Martin Schneider Moderation: Florian Zschiedrich Experte: Sören Christophersen In der Halbzeitpause: gegen 18.40 heute (VPS 19.00) Wetter Moderation: Barbara Hahlweg Verlängerung und Siebenmeterwerfen möglich Anschließend Siegerehrung Handball-EM bei sportstudio.de: Das Spiel um Platz 3 aus Herning/Dänemark mit Kommentator Benno Krieger ab 15.15 Uhr im Livestream Sollte die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer das Spiel um Platz 3 erreichen, überträgt das ZDF auch dieses Spiel im TV (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen. "Der Alte: Familienbande" verschiebt sich auf So., 8.2.2026, 4.00 Uhr, "Terra X: Blitze - Himmel unter Strom" und "Berlin direkt" entfallen.) _____________________________ Bitte Programmänderung ab 3.45 Uhr beachten: 3.45 Bares für Rares – Lieblingsstücke 4.15 Terra Xplore (VPS 3.55) Bin ich gut im Bett? – Das macht Männern Druck! 4.45 Terra Xplore (VPS 4.25) Wie junge Männer über Pornos denken! 5.00- ZDF.reportage 5.30 Winter in Borkum (Die Wiederholung "Berlin direkt" entfällt.) Fr., 6.2. Bitte neuen Ausdruck beachten: 2.00 Terra X (HD/UT) Die Schiffbrüchigen Film von Jürgen Stumpfhaus (Erstsendung 11.12.2022) Deutschland 2022 (Die Wiederholung "Terra X: Blitze - Himmel unter Strom" entfällt.) Woche 7/26 So., 8.2. Bitte geänderten Programmablauf ab 4.00 Uhr beachten: 4.00 Der Alte (VPS 3.59) Familienbande (Text und weitere Angaben s. So., 1.2.2026, 18.00 Uhr.) 5.00 Terra Xplore (VPS 4.00) Diagnose Frau - Hysterie über die Jahrhunderte 5.15- Bares für Rares – Lieblingsstücke (VPS 4.15) 5.30 (Die Wiederholungen "Länderspiegel" und "ZDF.reportage: Winter in Oberstdorf" entfallen.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell