Neue Osnabrücker Zeitung

Dröge sieht Boris Palmer nicht im Kabinett von Özdemir

Vorwurf der Schmutzkampagne durch CDU sei "schlechtes Signal an viele Frauen im Land"

Osnabrück (ots)

Grünen-Co-Fraktionschefin Katharina Dröge hält den Vorwurf der CDU, die Grünen-Abgeordneten Zoe Mayer habe eine "Schmutzkampagne" gegen CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel veranstaltet, für ein "ganz schlechtes Signal an viele Frauen im Land". Der "Neuen Osnabrücker Zeitung (noz) sagte Dröge im Interview: "Ich halte es für ein ganz schlechtes Signal an viele Frauen im Land, wenn nach dem unangemessen Verhalten eines Mannes die junge Frau an den Pranger gestellt wird, die auf das Problem hinweist. Die entmutigende Botschaft ist: Wenn ihr Fehlverhalten thematisiert, dann werdet ihr selbst zur Zielscheibe von Kritik."

Zoe Mayer hatte kurz vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg das alte Video eines Interviews mit Hagel geteilt, indem er von einem Gesprächstermin mit Schülerinnen schwärmt. Er selbst hatte seine Äußerungen anschließend als "Mist" bezeichnet. "Es wäre besser gewesen, er hätte das so stehen lassen", meint Dröge.

Außerdem erwartet die Grünen-Fraktionschefin im Bundestag, dass Ex-Grünen-Mitglied Boris Palmer nicht Mitglied im Kabinett von Cem Özdemir in Baden-Württemberg wird. Dieser hatte zuletzt bei öffentlichen Auftritten erkennen lassen, dass er Interesse an einem Ministerposten hätte. Dröge sagte noz: "Cem Özdemir hat selbst große Kompetenzen, eine schwarz-grüne Koalition zu verhandeln, da braucht er keine Unterstützung. Er wird eine kluge Entscheidung treffen für sein Kabinett. Sich selbst für Kabinettsposten ins Spiel zu bringen, war hingegen noch nie eine schlaue Idee."

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