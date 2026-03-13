Neue Osnabrücker Zeitung

Atze Schröder: Ich habe immer gerätselt, woher meine Traurigkeit und Wut kommen - sein Vater starb in seinen Armen

Atze Schröder hat seine Familiengeschichte auch mithilfe einer Therapeutin aufgearbeitet, weil er sich gefragt hat, warum so viel Wut und Traurigkeit in ihm stecken: "Ich habe die Familiengeschichte meines Vaters aufgearbeitet, in der es sehr viele Suizide gab - seine Mutter hat sich erhängt, vier Brüder haben Suizid begangen. Das hat sich in der näheren Familie teilweise fortgesetzt", sagte der Komiker und Schauspieler der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz). Er sehe bei Cousinen und Cousins, "dass viele an der Kante leben und einige tatsächlich abgestürzt sind."

Er sei früher "extrem jähzornig" gewesen, das sei aber ganz gut raustherapiert. Nur im Stau werde er noch mal wütend. Dass Wut und Traurigkeit in ihm stecken, habe er erst nach dem Tod seines Vaters realisiert, der in seinen Armen gestorben ist: "Ich dachte, ich hätte damit die Trauer erledigt, weil wir da quasi Abschied genommen haben. Aber ich habe im Laufe des Jahres danach gemerkt, ui, da ist noch eine Menge Traurigkeit in mir."

Trost anzunehmen fällt Atze Schröder nicht leicht, das könne er nur schwer zulassen: "Ich bin im Vortäuschen des Trost-Annehmens besser geworden. Aber ich muss eigentlich immer erst die Nacht drüber schlafen, dann kann ich das so richtig annehmen."

Mittlerweile weint der Starkomiker allerdings meist nur noch vor Glück, sagt er: "Ich bin nah am Wasser gebaut und heule oft." Zuletzt, als er sein Patenkind besucht hat: "Ihre Schwiegereltern in spe, das sind so nette Leute. Und dann habe ich mich hinterher so gefreut, dass die so nett sind, dass mir die Tränen runtergelaufen sind."

Atze Schröder ist noch bis zum Herbst mit seinem Programm "Lovemachine" in Deutschland, der Schweiz und Österreich auf Tour.

