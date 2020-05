Neue Osnabrücker Zeitung

Bistum Osnabrück will nächste Woche Montag mit Gottesdiensten starten

Osnabrück (ots)

Bistum Osnabrück will nächste Woche Montag mit Gottesdiensten starten

Nur 60 Personen im Osnabrücker Dom möglich?

Osnabrück. Nachdem das Bundesverfassungsgericht das niedersächsische Gottesdienstverbot gekippt hat, will das Bistum Osnabrück nach Informationen der "Neuen Osnabrücker Zeitung" nächste Woche mit öffentlichen Gottesdiensten beginnen. Dazu solle an diesem Dienstag ein Brief des Bischofs an die Gemeinden geschickt werden, sagte Bistumssprecher Hermann Haarmann der "NOZ".

Man wolle zunächst in Ruhe Erfahrungen sammeln und nicht direkt mit einem Sonntagsgottesdienst in dieser Woche starten. Frühestens sei daher an den kommenden Montag gedacht. Natürlich dürften Gemeinden auch später mit den Gottesdiensten beginnen. Abstandsregeln, die schon für kleine Kirchen aufwendig klingen, könnten selbst im geräumigen Dom in der Osnabrücker Innenstadt problematisch werden: Wenn rund zwei Meter Abstand zwischen einzelnen Gläubigen eingehalten werden sollen, reichten die Sitzplätze nur noch für rund 60 Personen im Mittelschiff, so Haarmann. In der Regel besuchten insgesamt bis zu 600 Gläubige die Sonntagsgottesdienste im Dom.

Zudem wird das Angebot der Gottesdienste, die bislang über das Internet gesendet wurden, geändert. Bislang hatte das Bistum jeden Tag außer Samstag um 19 Uhr und sonntags um 11 Uhr gesendet. Künftig soll am Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag jeweils um 19 Uhr ein Gottesdienst gestreamt werden - am Sonntag aus rechtlichen Gründen nicht.

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion



Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell