Buschis Weihnachts-Special von "Eine Liga für sich" am 9. Dezember auf Sky 1 und 2020 eine neue Staffel

- Gäste im Sky Sport HQ-Studio in Unterföhring: Panagiota Petridou, Matze Knop und Riccardo Basile - Das Weihnachts-Special am 9. Dezember um 21.45 Uhr auf Sky 1 - Neue Folgen ab 27. Januar auf Sky 1 mit zahlreichen Specials - Eine vierte Staffel der Sport-Comedyshow wird 2020 produziert - Bildmaterial unter: https://we.tl/t-VNnH339V7j

Unterföhring, 2. Dezember 2019 - Bei Sky ist jetzt schon Weihnachten! In Mitten von Spekulatius, Lebkuchen, Adventskränzen und Weihnachtspullis lässt Moderator Frank "Buschi" Buschmann am 9. Dezember gemeinsam mit Panagiota Petridou und Matze Knop die schönsten Momente der letzten drei Staffeln "Eine Liga für sich" Revue passieren.

Zusammen mit den beiden festen Teammitgliedern der Sport-Comedyshow präsentiert er nicht nur die witzigsten Momente und zahlreiche Anekdoten aus dem Sky-Studio in Unterföhring, sondern auch die ehrgeizigsten Gäste. Außerdem analysieren sie gemeinsam mit Sky Social Media Experte Riccardo Basile die witzigsten Posts und Tweets zur Show.

Zu sehen ist das Weihnachts-Special von "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette" am Montag, 9. Dezember um 21.45 Uhr auf Sky 1, Sky Ticket auch auf Abruf.

Und da die dritte Staffel bereits schon jetzt ein Zuschauererfolg ist, geht es 2020 mit einer vierten Staffel der Sport Comedyshow weiter, wieder produziert von Redseven Entertainment.

Frank Buschmann freut sich bereits auf die neue Staffel: "Selbst schuld Sky, jetzt lassen wir es so richtig krachen! Schön, dass Freude an Sport und Unterhaltung noch so gelebt werden darf - herrlich!"

Der zweite Teil der dritten Staffel mit sechs neuen Episoden inklusive eines Wintersport Specials und eines NFL Specials wird zur Rückrunde der Bundesliga-Saison 2019/2020 ab 27. Januar auf Sky 1 ausgestrahlt.

Mehr zu "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette": Moderator Frank Buschmann lässt in jeder wöchentlichen Ausgabe zwei Teams, bestehend aus jeweils drei Prominenten gegeneinander antreten. In verschiedenen Spielrunden müssen die Gäste nicht nur ihr sportliches Wissen, sondern auch bei körperlichen Herausforderungen ihr Geschick unter Beweis stellen. Pro gewonnener Runde werden Punkte vergeben. Im großen Finale der Show muss jeweils ein Team-Mitglied eine strapaziöse Aufgabe absolvieren, während die beiden anderen Team-Mitglieder Fragen beantworten. Am Ende siegt die Mannschaft mit den meisten Punkten. Die 50-minütige Show verbindet wie kein anderes Format im deutschen Fernsehen Sport, Comedy und Entertainment und das nicht nur für sportinteressierte Zuschauer. Das britische Original "A League of Their Own" mit Moderator James Corden, bekannt aus der "Late Show" und "Carpool Karaoke", läuft in Großbritannien seit 2010 überaus erfolgreich ebenfalls auf Sky 1.

