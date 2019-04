Neue Osnabrücker Zeitung

NOZ: Grünen-Politiker Özdemir: Der Thron von Erdogan wackelt

Osnabrück (ots)

"Geschlossenheit der Opposition und schlechte Wirtschaftslage bringt türkischen Präsidenten unter Druck"

Osnabrück. Der Grünen-Politiker Cem Özdemir sieht den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan massiv unter Druck. "Erstmals wackelt der Thron des Herrschers vom Bosporus", sagte Özdemir der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die katastrophale Wirtschaftslage und der Schulterschluss der Opposition hätten "den absoluten Machtanspruch des türkischen Präsidenten ins Wanken gebracht", meinte der Grünen-Außenexperte mit Blick auf die Erfolge der Opposition bei den Kommunalwahlen in der Türkei.

Laut Özdemir hatte Erdogan "die Kommunalverwaltungen durch ein umfassendes Patronagesystem eng an sich gebunden". Dieser wichtige Machtfaktor im System Erdogan sei jetzt erschüttert. "Die Wahlerfolge für die Opposition in Ankara und Istanbul könnten der Anfang vom Ende der Erdogan-Ära sein. Der türkische Präsident muss sich innenpolitisch warm anziehen", erklärte der Grünen-Bundestagsabgeordnete und frühere Parteichef. Er forderte die Bundesregierung auf, sich nun auch mit allen demokratisch gewählten Vertretern in der Türkei treffen und sich "nicht länger hinter dem Allmachtsanspruch der AKP zu verstecken".

