Your favourite sparkling drinks made by you: SodaStream zeigt Marke und bringt Fußballikone Lukas Podolski auf das UEFA Champions Festival

München (ots)

Wenn Fußball auf SodaStream-Sirup trifft, entsteht ein spritziges Erlebnis: Als offizieller Sponsor der UEFA Champions League präsentiert sich SodaStream beim UEFA Champions Festivalin München mit erfrischenden Drinks und prominenter Unterstützung - unter dem Kampagnenmotto "Best tasting drinks, made by you." Fußballikone Lukas Podolski tritt gemeinsam mit dem beliebten Creator Julyan Pohl in einer mitreißenden Getränke-Challenge an. In diesem spielerischen Wettbewerb zeigen sie den Fans, worum es bei SodaStream wirklich geht: sprudelnde Frische, vollen Geschmack, kreative Freiheit, Individualität - und vor allem jede Menge Spaß. SodaStream bringt damit nicht nur prickelnde Erfrischung, sondern auch eine lebendige und authentische Markenkommunikation direkt zu den Fußballfans.

"The best tasting drink is made by you"

Mit dem Claim "Drinks made by you" setzt SodaStream das Thema Personalisierung mitten in die Fußballkultur. Denn im Mittelpunkt steht nicht die perfekte Mischung, sondern die ganz persönliche Kreation - genau so, wie du sie magst. Gemeinsam mit Julyan und Poldi entstehen am Festival-Donnerstag abwechslungsreiche Challenges, unterhaltsame Entertainmentmomente und reichlich Content für die Community. Live vor Ort im Olympiapark - dem Herzen des UEFA Champions Festival - lädt SodaStream die Besucher*innen am eigenen Stand dazu ein, selbst zu erleben, wie einfach und spielerisch sich mit SodaStream sprudelnd frische Drinks zubereiten lassen. Ganz ohne Schleppen und mit vollem Geschmack. Inmitten der lebendigen Festivalatmosphäre vermittelt die Marke auf moderne und eindrucksvolle Weise die Freude an frischen, gesprudelten Drinks, die Bedeutung von Nachhaltigkeit, und ihr vielfältiges Produktportfolio und wie man sich heute erfrischt: nachhaltig, individuell und mit jeder Menge Fun!

Markenstrategie: Fußball als Bühne für Individualität und Erfrischung

Mit der Partnerschaft zur UEFA Champions League nutzt SodaStream eine der größten Bühnen des Sports, um sich bewusst anders zu positionieren. SodaStream legt dabei den Fokus auf das, was Fans wirklich verbindet: Kreativität, Humor und das gemeinsame Erlebnis. Die Präsenz beim UEFA Champions Festival ist ein sichtbares Zeichen dieser Haltung. Lukas Podolski ist dabei weit mehr als ein prominentes Gesicht. Als sympathischer Profi mit Kultstatus, authentischer Street-Credibility und unternehmerischem Geist verkörpert er genau die Werte, für die SodaStream steht: Nähe, Echtheit und den Mut, eigene Wege zu gehen.

Social-first, Fan-zentriert, maximal spritzig

Die Aktivierung auf dem UEFA Champions Festival ist konsequent auf Content ausgerichtet: mit Challenges, Creator-Battles, Voting-Formaten und Mitmachaktionen, die nicht nur vor Ort für Begeisterung sorgen, sondern auch auf TikTok, Instagram & Co. viral gehen. Julian Hessel, Marketing Director D-A-CH, betont: "Das UEFA-Champions-League-Finale ist eines der größten Sportereignisse der Welt. Wir freuen uns sehr, diese Plattform nutzen zu können, um gemeinsam mit Lukas Podolski den Fans unsere Marke auf eine spielerische und unterhaltsame Weise näherzubringen. Lukas ist einer der beliebtesten Fußballer und steht perfekt für das, was SodaStream ausmacht ... und natürlich lieben wir die Tatsache, dass Poldi mit SodaStream die leckerste Pepsi macht!"

