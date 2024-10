Opel Automobile GmbH

Intelli-Lux HD Licht im neuen Opel Grandland: Gibt schaurigen Nächten keine Chance!

Macht die Nacht zum Tag: Top-Technologie holt kleine und große "Geister" ins Licht

Branchenführend: Neue Intelli-Lux HD-Scheinwerfer mit über 50.000 Lichtelementen

Sicherheitsplus: Mit adaptivem, blendfreiem LED-System Hindernisse früher erkennen

Grandland-Lichtdesign: Erstmals mit 3D Vizor, beleuchtetem Opel-Blitz und Edge Light

125 Jahre Licht-Innovationen: Opel demokratisiert seit jeher Lichttechnologien

In wenigen Tagen - oder vielmehr: Nächten - ist es wieder soweit: Gruselige Gestalten suchen den Schutz der Dunkelheit, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Diese Mühe ist für kleine wie große Geister ab sofort allerdings vergebens, nicht nur an Halloween, sondern in der gesamten dunklen Jahreszeit. "Schuld" daran ist der neue Opel Grandland. Das komplett neu entwickelte, seit wenigen Tage bestellbare Top-SUV "made in Germany" schafft Helligkeit, wo vorher nichts als Finsternis war. Dafür sorgt das neue Intelli-Lux HD Licht, die jüngste Generation der blendfreien Intelli-Lux LED-Technologie. Doch das ist nicht die einzige Licht-Innovation, die mit dem neuen Grandland bei Opel Einzug hält. Er ist darüber hinaus der erste Opel mit 3D Vizor, beleuchtetem Opel-Blitz und "Edge Light"-Technologie. So wird der neue Grandland zum rundum strahlenden Newcomer, der schon allein mit seinen innovativen Lichttechnologien die Emotionen weckt. Dabei hat die Demokratisierung fortschrittlicher Lichttechnik über die verschiedenen Fahrzeugklassen hinweg bei Opel Tradition - und das seit 125 Jahren.

Präziser, schärfer, besser: Neues Intelli-Lux HD Licht mit mehr als 50.000 Elementen

Die adaptive, blendfreie Intelli-Lux LED-Technologie kennen Opel-Kunden bereits aus Bestsellern wie dem aktuellen Astra, dem Corsa, dem bisherigen Grandland und seit kurzem auch dem Combo. Im komplett neu entwickelten Opel Grandland feiert nun das in diesem Fahrzeugsegment branchenführende Intelli-Lux HD Licht Premiere. Die Scheinwerfer verfügen erstmalig über mehr als 50.000 Elemente (exakt 51.200, d.h. 25.600 pro Seite) und ermöglichen so eine hochauflösende, blendfreie Lichtverteilung.

Das hochmoderne System arbeitet dabei so, dass es für den Fahrer die Nacht zum Tag macht und die Fahrstrecke samt Umgebung dabei jederzeit passgenau ausleuchtet. Abhängig von der jeweiligen Verkehrssituation erkennt die Kamera vorausfahrende sowie entgegenkommende Verkehrsteilnehmer und das Intelli-Lux HD Licht schneidet diese noch schneller und präziser aus als die bisherigen Matrix-Licht-Technologien: Der "Lichttunnel", sprich: der vom Lichtstrahl ausgesparte Bereich, wird noch schmaler als zuvor, während der Rest der Straße und des Umfeldes besser ausgeleuchtet bleibt. Auf diese Weise liefert das System eine noch hellere und gleichmäßigere Lichtverteilung, ohne andere zu blenden. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen den Sicherheitsvorteil: So lassen sich vor dem Fahrzeug befindliche Objekte bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h rund 30 bis 40 Meter früher erkennen als mit herkömmlichen Halogen-Scheinwerfern. Der Fahrer kann damit zwischen ein und zwei Sekunden früher auf das eventuelle Hindernis reagieren - wertvolle Zeit, um eine drohende Kollision zu vermeiden.

Nächste Evolutionsstufe: Neue Funktionen und grafische Animationen

Zugleich wurden sämtliche automatische Intelli-Lux-Funktionen vom Stadt- und Landstraßenlicht über das Kurven- bis zum Schlechtwetterlicht mit der neuen HD-Technologie verbessert und auf ein neues Level gehoben. Über die mehr als 50.000 Pixel lässt sich der Lichtkegel vor dem Fahrzeug komplett digital anpassen, so dass dieser den Blickwinkel des Fahrers in Kurvenfahrten ganz intuitiv entlang der Fahrbahn führt. Zusätzlich zur digitalen Anpassung des Lichtkegels schaltet sich abhängig vom Einschlagwinkel auf der entsprechenden Fahrzeugseite ein zusätzliches Lichtmodul hinzu, das die Straße seitlich noch besser ausleuchtet und so "schwarzen Löchern" in der Kurve vorbeugt. Im Schlechtwetter- bzw. Nebel-Modus reagiert Intelli-Lux HD erstmals auch auf den möglichen Blendeffekt durch regennasse Straßen und richtet die Lichtintensität entsprechend aus, um diesen Effekt für den Gegenverkehr zu reduzieren.

Darüber hinaus schont die hochauflösende Lichttechnologie nicht nur die Augen der anderen Verkehrsteilnehmer, sondern auch die des Grandland-Fahrers. Denn das System erkennt auf dem Fahrweg auftauchende Verkehrszeichen und dimmt die LEDs so, dass die Reflektion der Hinweisschilder den Fahrer nicht blendet. Und der "Tourist-Mode" sorgt dafür, dass das Intelli-Lux HD Licht seine volle Leistung und alle Funktionalitäten auch beim Fahren in Ländern mit Linksverkehr voll ausspielen kann.

Einen ersten Eindruck davon, welche Lichtentwicklungen in Zukunft möglich sein werden, geben schließlich auch die neuen Animationen, die zur Begrüßung und Verabschiedung in Form graphischer Videos vor das Fahrzeug projiziert werden.

Einzigartiges Lichtdesign: 3D Vizor, beleuchteter Opel-Blitz und Edge Light

Doch nicht nur mit seinem wegweisenden Intelli-Lux HD-Licht setzt der neue Opel Grandland Standards. Er fällt mit seinem unverwechselbaren Style auf den ersten Blick auf - gerade auch bei Nacht. Dazu trägt entscheidend die neue Lichtsignatur des Opel-Markengesichts bei: Der neue 3D Vizor integriert den erstmals beleuchteten Opel-Blitz und die innovative, sich über die gesamte Fahrzeugbreite erstreckende "Edge Light"-Technologie in einem fließenden Element. Seinen Wiedererkennungseffekt unterstreicht der Newcomer auch in der Heckansicht. Dort bietet der neue Grandland als erstes Serienmodell von Opel einen beleuchteten OPEL-Schriftzug zentral in seiner Kompass-Lichtsignatur.

Die Technologien im neuen Grandland stellen so die jüngste und fortschrittlichste Evolutionsstufe in der Lichtentwicklung von Opel dar. Doch beste Sicht und damit höchste Sicherheit klassenübergreifend für alle Autofahrer zu bieten, hat bei Opel Tradition - und das bereits seit dem ersten selbst produzierten Automobil. So beginnt die Geschichte der Lichtentwicklung schon 1899 mit dem Patenmotorwagen "System Lutzmann". Mehr zu den jahrzehnteübergreifenden Opel-Innovationen in puncto Lichttechnologie erfahren Sie hier.

