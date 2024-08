Tissue Expert

Fripa Markenvertriebs GmbH eröffnet Onlineshop für Hygieneprodukte "Tissue Expert" mit den Marken "oecolife" und "Glücksblatt"

Ende August öffnete der Onlineshop "Tissue Expert" seine digitalen Pforten: Wie der Name vermuten lässt, handelt es sich dabei um den neuen Marktplatz für Hygienepapier. Hinter dem Onlineshop steht das Team der Fripa Markenvertriebs GmbH aus dem bayerischen Miltenberg. Das Unternehmen bietet ab sofort im frisch eröffneten Onlineshop unter anderem die Marken oecolife und Glücksblatt für gewerbliche Kunden als auch für private Großverbraucher zum Kauf an. Weitere Marken und Produkte werden in Kürze das Sortiment sinnvoll ergänzen.

Der Geschäftsführer der Fripa Markenvertriebs GmbH, Andreas Jörn, betont die Herausforderungen und Chancen im umkämpften Hygienepapiermarkt. Rund 80 Prozent des Toilettenpapiers in Deutschland wird von Handelsmarken dominiert. Das bereits vor mehr als 100 Jahren in Berlin gegründete Mutterunternehmen FRIPA (Fripa Papierfabrik Albert Friedrich KG) schaut auf eine lange und erfolgreiche Tradition in der Papierherstellung zurück. Bislang drehte sich auch das Kerngeschäft von FRIPA hauptsächlich um das Handelsmarkengeschäft. Seit rund drei Jahren konzentriert sich das Team um Andreas Jörn jedoch nun verstärkt auf die Etablierung eigener Marken. Mit oecolife, der nachhaltigen Lifestylemarke für Hygieneartikel, umweltschonender Reiniger und veganer Naturkosmetik, machten sie 2021 den Anfang. Andreas Jörn: "Das Markengeschäft ist sehr fordernd. Wer hier besteht, kann aber Effizienz und lebt Innovation."

Effizienz und Innovation: Die Stärken von FRIPA - vereint in einem Onlineshop

Effizienz und Innovation - das sind die zwei größten Stärken der Fripa Markenvertriebs GmbH und der Grund für die Markenexpansion mit oecolife und Glücksblatt. Beide Marken werden in Deutschland unter höchsten Qualitätsstandards produziert, was sie im Wettbewerb auszeichnet. Innovativ sind auch die verwendeten Rohstoffe: oecolife bietet beispielsweise Toilettenpapier aus 100 Prozent zertifiziertem Bambuszellstoff an und verarbeitet als einziger Anbieter in der Branche das Toilettenpapier direkt am Standort in Deutschland. Bambus gilt als besonders ressourcenschonend, da es bis zu seiner Ernte kaum Wasser verbraucht und sehr schnell nachwächst. Die Verpackungen des Papierherstellers bestehen entweder aus plastikfreiem Altpapier oder zu einem hohen Anteil aus recyceltem Kunststoff, welches selbst wiederum zu 100 Prozent recycelbar ist.

Die zweite Marke des Hygienepapier-Onlineshops "Tissue Expert" heißt Glücksblatt: "Glücksblatt - glücklich gepflegt - Blatt für Blatt" lautet hier das Markenversprechen. Mit frischen und attraktiven Verpackungsdesigns sticht Glücksblatt aus den eher traditionell geprägten Hygienepapierprodukten der Branche deutlich hervor. Das Toilettenpapier ist drei- oder vierlagig, überzeugt durch eine außergewöhnliche Sanftheit bei der täglichen Hygiene und einen besonderen "Eyecatcher" in der Papierprägung: Eine raffinierte Kleeblattprägung, die sich im Markennamen "Glücksblatt" widerspiegelt. Daneben werden unter dieser Hygienepapiermarke, welche ausschließlich hochqualitative Frischzellstoffe aus Europa verarbeitet, u.a. auch besonders reißfeste und saugstarke Küchenrollen und Kosmetiktücher produziert. Bei der Verarbeitung der Hygienepapiere verlässt sich das Unternehmen auf Umweltzertifizierungen, wie "FSC" und "PEFC". Hinter beiden Abkürzungen stehen transparente und unabhängige Systeme zur Sicherstellung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung.

Besondere Vorteile für Klein- bis Großabnehmer

Der neue Onlineshop "Tissue Expert" bietet zahlreiche Vorteile:

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis : Durch den Wegfall von Zwischenhändlern profitieren Kunden beim direkten Kauf auf der Website des Herstellers von besonderen Preisvorteilen und exklusiven Sonderaktionen.

: Durch den Wegfall von Zwischenhändlern profitieren Kunden beim direkten Kauf auf der Website des Herstellers von besonderen Preisvorteilen und exklusiven Sonderaktionen. Einfaches und bequemes Einkaufen : Ohne Vertragsbindung können Kunden ihre Bestellungen direkt online und rund um die Uhr aufgeben.

: Ohne Vertragsbindung können Kunden ihre Bestellungen direkt online und rund um die Uhr aufgeben. Direkt vom Hersteller : Kunden haben die Gewissheit, ihre Produkte direkt vom Hersteller zu beziehen, was eine gleichbleibend hohe Qualität und eine zuverlässige Kommunikation gewährleistet.

: Kunden haben die Gewissheit, ihre Produkte direkt vom Hersteller zu beziehen, was eine gleichbleibend hohe Qualität und eine zuverlässige Kommunikation gewährleistet. Schneller und umweltschonender Versand: Die Produktion und Lagerung in Deutschland sorgt für kurze Transportwege und einem schnellen Versand innerhalb von 2-3 Werktagen.

Der Fripa Markenvertrieb kombiniert ökologisches mit sozialem Engagement durch die Zusammenarbeit mit Plastic Bank. Jede Hygienepapierverpackung trägt das Logo dieses Partners, der in Ländern mit hoher Armutsquote und fehlender Abfallwirtschaft Sammelstationen für Kunststoffabfälle einrichtet. Die gesammelten Abfälle können gegen digitale Wertmarken eingetauscht werden, die beispielsweise für medizinische Versorgung, Lebensmittel oder Wi-Fi genutzt werden können. Gleichzeitig wird das Umweltbewusstsein in bildungsarmen Regionen der Welt gestärkt und der Verschmutzung von Gewässern entgegengewirkt.

Mit dem neuen Onlineshop "Tissue Expert" setzt die Fripa Markenvertriebs GmbH ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit, Qualität und Kundenzufriedenheit - ein Gewinn für Alle.

Zum Tissue Expert-Shop: www.tissue-expert.de

