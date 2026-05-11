Architektur & Wohnen

Individuelle Badwelten zwischen Funktion, Wellness und Wohngefühl - Die besten 100 Bad-Studios Deutschlands 2026

Hamburg (ots)

"Bad & Wellness" in der neuen Ausgabe von AW Architektur & Wohnen zeigt die schönsten Ideen, Neuheiten und Konzepte rund ums private Badezimmer

Von der Redaktion prämierte Bad-Studios in allen Bundesländern

Jährlich neue Bestenliste von AW Architektur & Wohnen

Bei Stil und Geschmack scheiden sich die Geister - das gilt auch für einen funktional so klar definierten Raum wie dem Badezimmer. Was in den Augen des einen zeitlos und elegant wirkt, findet der andere womöglich eintönig. Welcher Stil auch immer der eigene ist - es gibt für alle Varianten die perfekte Lösung: Ob opulent, klassisch, farbenfroher Retrolook oder mediterran inspiriert - mit der richtigen Auswahl an Fliesen, Keramik, Armaturen und Möbeln lassen sich zu Hause individuelle Bäderwelten gestalten. Selbst Heizkörper können in ihren vielfältigen Designs inzwischen die heimische Badoase optisch bereichern.

Um individuelle Vorstellungen in echte Traumbäder zu verwandeln, braucht es die richtige Beratung. Dazu hat das Magazin AW Architektur & Wohnen für sein neues Special "Bad & Wellness" (Ausgabe #4/2026, ab sofort im Handel) auch dieses Jahr wieder die besten 100 Bad-Studios in ganz Deutschlandausgezeichnet. Die prämierten Studios beraten besonders kreativ und kompetent, bieten einen weitreichenden Service und innovative Lösungen, führen ein Sortiment namhafter Badhersteller und -marken und haben durch die Umsetzung außergewöhnlicher Badprojekte auf sich aufmerksam gemacht. Leserinnen und Leser finden in der aktuellen Ausgabe von AW Architektur & Wohnen überall in Deutschland hervorragende Adressen, die bei der Gestaltung der eigenen Wellnesszone ihre Expertise anbieten.

"Mit unserer jährlich aktualisierten Liste der 100 besten Bad-Studios möchten wir unserer Leserschaft eine verlässliche Orientierung bieten und zugleich die ausgezeichneten Partner im Handwerk rund um die sanitäre Inneneinrichtung unterstützen. Unser Anspruch ist es, Studios auszuzeichnen, bei denen schon die Planung eines neuen Bades Freude macht", so Karen Hartwig, Chefredakteurin AW Architektur & Wohnen. "Die Bad-Studios wiederum sind stolz auf ihre Auszeichnung und setzen sie in ihrer Kommunikation ein - jedes Jahr melden sich neue Unternehmen, um sich mit ihren Projekten bei uns zu bewerben. Das spricht für die Relevanz unserer Auszeichnung."

Zu den 2026 ausgezeichneten Studios gehören u.a.:

Baden-Württemberg: Fuchs Haustechnik, Konstanz; Uhl Schöner Leben, Ludwigsburg; Hieber die Badgestalter, Weikersheim

Bayern: Michaelis Badkultur, Ingolstadt

Berlin: Laufen Space Berlin

Hamburg: Bad Elemente, Hamburg

Niedersachsen: Keramik Loft, Hannover

Hessen: Badraumwunder, Wiesbaden

Nordrhein-Westfalen: Uth Living Stone, Neuss; Bad Oase Hasenkamp, Bochum; Aixzente, Aachen

Bad-Special sowie Cover können von Pressevertreterinnen und Pressevertretern über den Pressekontakt angefordert werden.

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