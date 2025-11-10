Architektur & Wohnen

New Work, New Office: Die 50 besten Büroeinrichter 2025 in Deutschland - ausgezeichnet von AW Architektur & Wohnen

Ob Home Office oder im Unternehmen: offene, inspirierende Arbeitswelten und ein produktives Arbeitsumfeld liegen im Trend

AW Architektur & Wohnen stellt die 50 besten Büroeinrichtungshäuser des Landes vor

Umfangreiche redaktionelle Beilage "New Office"

Wo und wie wir arbeiten, folgt spätestens seit der Corona-Pandemie nicht mehr starren Vorgaben, sondern lässt sich hybrid gestalten. Ob traditionell aushäusig im Büro oder im Homeoffice - weder Produktivität noch Komfort und eine stimulierende Arbeitsatmosphäre dürfen dabei auf der Strecke bleiben. Dazu muss neben funktionierender Software auch die Hardware nutzerspezifisch angepasst und ausgestattet sein. Das gelingt mit Möbeln und funktionalen Accessoires, die sich dem zur Verfügung stehenden Raum anpassen oder ihn vielmehr noch den Anforderungen entsprechend gestalten. Das Magazin AW Architektur & Wohnen stellt in dem umfangreichen Special "New Office", das der aktuellen Ausgabe (#6/2025, jetzt im Handel) beiliegt, verschiedene Stilwelten für jeden Geschmack vor: Schreibtisch, Stuhl, Leuchte und Stauraum sind in jedem Konzept obligatorisch, aber auch schallschluckende Elemente und solche, die dem Arbeitsplatz eine Wohlfühlatmosphäre verleihen, kommen nicht zu kurz. So ergeben sich individuelle Räume für den kommunikativen Austausch und Rückzug zugleich.

Bei der oft komplexen Planung sowohl von externen Büroräumen wie auch von Homeoffices braucht es eine individuelle und gute Beratung. Wo Leserinnen und Leser hierzulande am kompetentesten beraten werden, bildet die neue Bestenliste von AW Architektur & Wohnen ab: "Wir haben das Angebot genau sondiert und unsere Expertise genutzt, um die 50 besten Büroeinrichter des Landes herauszufiltern. Unsere Kriterien waren dabei eine kreative und kompetente Beratung, innovative Lösungen, ein Sortiment an namhaften Möbelherstellern und -marken sowie ein weitreichender Service und eine herausragende Umsetzung von außergewöhnlichen Einrichtungsprojekten. Mit diesen Büroeinrichtern wird schon die Planung eines neuen Büros ein Vergnügen", so Karen Hartwig, Chefredakteurin der AW Architektur & Wohnen. Die prämierten Einrichtungshäuser sind stolz auf ihre Auszeichnung und nutzen sie für ihre Kommunikation - jedes Jahr melden sich bei uns neue und möchten bei der Bewerbungskampagne berücksichtigt werden. Das freut uns sehr - spricht es doch für die Relevanz unserer Auszeichnung."

Zu den ausgezeichneten Büroeinrichtungshäusern gehören u.a.:

Bayern: GREB Wohnwork, Ebelsbach & Aschaffenburg

Baden-Württemberg: liener büromöbel GmbH und LEIK GmbH, beide Stuttgart

Berlin: Raumhaus, Berlin

Sachsen: Walther Büroorganisation und Einrichtung GmbH, Oelsnitz

Hamburg: Kirsch & Lütjohann GmbHv&vCo. KG

Hessen: LeiK GmbH, Dreieich

Niedersachsen: Friedrich Wackerhagen GmbH & Co. KG, Pattensen

Nordrhein-Westfalen: Marcus Leidheuser, Bochum, und PRO OFFICE LEMGO, Lemgo

