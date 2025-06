Pharma Deutschland e.V.

Pharma Deutschland erweitert seine Geschäftsführung und baut Landesverbandsarbeit aus

Neuaufteilung der Geschäftsbereiche orientiert sich an der Gesamtstruktur der Branche

Berlin (ots)

Ein Jahr nach der inhaltlichen und strategischen Neuaufstellung des Verbandes hat der Vorstand von Pharma Deutschland auf seiner Sitzung am 12. Juni grünes Licht für die organisatorische Weiterentwicklung gegeben.

Ab 1. Januar 2026 wird die Geschäftsführung von Pharma Deutschland inhaltlich und personell verstärkt. Neben den bisherigen Geschäftsbereichen "Politik" und "Wissenschaft" wird es die beiden neuen Bereiche "OTC-Markt" und "RX-Markt" geben. Damit deckt die Geschäftsbereichsverteilung von Pharma Deutschland die Gesamtstruktur der Branche und die Bedarfe der Mitgliedsunternehmen optimal ab.

Christian Hilmer übernimmt die Position des Geschäftsführers im Bereich RX. Er verfügt über umfassende Expertise im Bereich Erstattung und war über viele Jahre als Geschäftsführer für das Erstattungswesen eines Pharmaunternehmens tätig. Zudem ist er bereits im Vorstand von Pharma Deutschland engagiert.

Die Position des Geschäftsführers "OTC-Markt" übernimmt Lutz Boden, der aktuell die Abteilung "Innovative Gesundheitsversorgung" leitet.

Noch in diesem Jahr verstärkt Pharma Deutschland außerdem seine Landesverbandsarbeit und hat dazu insgesamt vier neue Positionen geschaffen, um die Interessen der Mitgliedsunternehmen gegenüber Politik, Behörden, Wissenschaft und Öffentlichkeit in den Regionen und Bundesländern noch besser vertreten zu können.

Der Vorstandsvorsitzende von Pharma Deutschland, Jörg Wieczorek, sieht in der Weiterentwicklung des Verbandes vor allem einen Mehrwert für die Mitgliedsunternehmen: "Die beiden neuen Geschäftsbereiche und die Verpflichtung von Christian Hilmer sind ein klares Signal in die Branche: Pharma Deutschland geht den nächsten Schritt, um seine Position als Vertreter der gesamten Pharmaindustrie für Politik und Unternehmen weiter auszubauen. Unsere Kompetenzen für die Marktbereiche OTC und RX in jeweils einem Geschäftsbereich zu konzentrieren, schafft für die Mitglieder noch schnellere und bessere Informationen über Marktgeschehen, Gesetzgebungsverfahren und neueste Trends. Zusammen mit dem Bereich Wissenschaft bilden wir alle Themen der Branche ab.

Die Erweiterung der Geschäftsbereiche wird auch unserer Arbeit in den Bundesländern zugutekommen. Die vier neu geschaffenen Stellen zur Betreuung der Landesverbände werden als inhaltlicher und organisatorischer Transmissionsriemen dazu beizutragen können, die Pharmabranche auch auf der Ebene der Bundesländer klarer als Schlüsselindustrie zu positionieren."

_________

Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.

Original-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell