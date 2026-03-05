Architektur & Wohnen

Der Garten als persönliche Wellness-Oase! AW Architektur & Wohnen zeigt die schönsten Gartenideen für die neue Saison

Das AW Special "Wellness-Oase Garten" zeigt, wie sich Außenbereiche als ganzjährige Rückzugsorte gestalten lassen - von Outdoor-Küchen über stimmungsvolle Beleuchtung bis hin zu Sauna, Whirlpool und moderner Pooltechnik. Das AW Special ist eine hochwertige Magazinbeilage zur Gesamtauflage. Ergänzend präsentiert AW im Hauptheft eine kuratierte Auswahl aktueller Outdoor-Möbel für Frühjahr und Sommer.

Der Garten wird zum zweiten Wohnzimmer - und zur privaten Wellness-Zone unter freiem Himmel. In einem umfangreichen Special zur aktuellen Ausgabe zeigt AW Architektur & Wohnen, wie sich Außenbereiche ganzjährig als stilvolle Rückzugsorte gestalten lassen. Das AW Special "Wellness-Oase Garten" versammelt Inspirationen und Expertenwissen rund um hochwertige Outdoor-Küchen, atmosphärische Beleuchtung, architektonische Bodenbeläge sowie Sauna-, Whirlpool- und Poollösungen.

"Das Outdoor-Wohnzimmer ist keine Utopie mehr. Wer seinen Garten richtig plant, gewinnt einen vollwertigen Lebensraum - ganzjährig nutzbar, komfortabel und gestalterisch auf Augenhöhe mit dem Interieur", sagt Karen Hartwig, Chefredakteurin von AW Architektur & Wohnen.

Das AW Special zeigt, wie sich das Freiluftleben neu inszenieren lässt: Wetterfeste Outdoor-Küchen verwandeln Terrasse oder Garten in eine vollwertige Kochzone unter freiem Himmel. Nahtlose Bodenbeläge schaffen fließende Übergänge zwischen Innen- und Außenraum und sorgen für wohnliche Atmosphäre. Gleichzeitig erweitern Sauna, Whirlpool oder Pooltechnik den Garten um einen Wellness-Aspekt, der Erholung direkt vor der eigenen Haustür möglich macht.

AW-Tipps - von Outdoor-Küchen bis zur Beleuchtung

Mit kuratierten Beispielen, Designlösungen und Experteninterviews gibt AW konkrete Anregungen für die Gestaltung des Outdoor-Bereichs:

Outdoor-Küchen zeigen, wie Kochen im Freien zum sozialen Mittelpunkt des Gartens wird.

Bodenbeläge und Outdoor-Teppiche definieren Stil und Struktur der Terrasse und verbinden Innen- und Außenarchitektur.

Sonnenschirme, Pergolen und Markisen schaffen komfortable Rückzugsorte bei jedem Wetter.

Outdoor-Leuchten sorgen für Atmosphäre und verlängern laue Sommerabende bis in die Nacht.

Sauna, Whirlpool und Pooltechnik verwandeln den Garten schließlich in eine private Wellness-Oase.

Passend zum Saisonstart präsentiert das Hauptheft zudem auf zehn Seiten eine kuratierte Auswahl aktueller Outdoor-Möbel. Frische Streifen, kräftige Farben und markante Kurven prägen die neuen Entwürfe. Die Möbel verbinden hohen Komfort mit langlebigen Materialien und unterstreichen, dass Outdoor-Living heute eine selbstverständliche Erweiterung des Wohnraums ist.

Mit seiner Design- und Architekturkompetenz filtert AW die spannendsten Neuheiten und Trends der Saison - und zeigt, wie sich der Außenbereich mit Stil, Qualität und planerischem Anspruch in einen Ort verwandeln lässt, der das ganze Jahr über inspiriert.

AW Architektur & Wohnen, Ausgabe 3/2026 // Special: "Wellness-Oase Garten" // Erscheinungstermin: 6. März 2026

