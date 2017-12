Programmier-App Freggers Play macht mit bei der Hour of Code

Regensburg (ots) - Passend zum heutigen Google Doodle und pünktlich zum Beginn der Computer Science Education Week bietet die SPiN AG eine Hour of Code mit ihrer Tablet-App Freggers Play (https://www.freggersplay.de/) an.

Neugier wecken für Informationstechnologie

"Die sog. Digitalisierung ist schon seit vielen Jahren kein Neuland mehr, und für unser Ziel, die Kids von heute schon früh fürs Programmieren zu interessieren und sie ganz allgemein an MINT-Themen heranzuführen, haben wir mit Unterstützung des FilmFernsehFonds Bayern sowie Creative Europe MEDIA Freggers Play entwickelt.", so Vorstand Fabian Rott. "Besonders am Herzen liegen uns dabei die Mädels, weil man ihnen leider auch heute noch gerade nach der Grundschule häufig das Gefühl vermittelt, dass die MINT-Fächer mehr was für die Jungs wären. Daran möchten wir etwas ändern."

Ideen verwirklichen mit der Hour of Code

Freggers Play verpackt die komplexe Technik einer professionellen Game-Engine (Unity) so einfach wie möglich, um jungen zukünftigen Entwicklerinnen und Entwicklern die Möglichkeit zu geben, selbst Geschichten, Filme oder eigene Spiele zu gestalten.

Die Aufgabe der Hour of Code: ein 3D-Suchspiel programmieren, bei dem man drei kleine Pandas retten muss. Das Team von Freggers Play hat hierfür einen speziellen Stundenplan für Lehrerinnen und Lehrern entwickelt, der keinerlei Vorkenntnisse benötigt. Schritt für Schritt wird darin die Handhabung der App erklärt und wie man die Aufgabe löst. Da Bilder mehr als tausend Worte sagen, gibt es ein erklärendes Video sowie in der App selbst eine Demo bzw. "die Lösung".

Weitermachen auch nach der Computer Science Education Week

Lehrerinnen und Lehrer können die App nutzen, um den Unterricht aufzulockern oder auch mal ein größeres offizielles Projekt zu starten, das sukzessive fortgeführt wird. Wenn die Schülerinnen und Schüler mögen, können sie daheim selbst mit der App weitermachen, mit ihren eigenen Ideen herumspielen und später ihre Werke der Klasse vorstellen - sie eventuell sogar dem offiziellen Projekt hinzufügen.

App Stores und Ausblick

Freggers Play ist erhältlich im iOS App Store für iPads und im Google Play Store. In Arbeit sind Möglichkeiten für Social Feedback, um den Kindern zu Anerkennung und dadurch zusätzlichem Ansporn zu verhelfen.

Über die SPiN AG

Die SPiN AG aus Regensburg - hervorgegangen aus der "Ursuppe" des Internet - entwickelt und betreibt seit 20 Jahren Web-Anwendungen für Konzerne, Online-Communities für alle und Spiele für (unsere) Kinder.

