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Lidl Deutschland Tour: Discounter macht Radrennen zum Event für alle

Radsport-Highlight als Motivator für einen aktiven und ausgewogenen Alltag

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Bad Wimpfen (ots)

Vom 19. bis zum 23. August verwandelt die Lidl Deutschland Tour die Straßen Südwestdeutschlands in eine Bühne für den Radsport. Das bedeutendste heimische Etappenrennen führt vom Auftakt-Prolog in Bad Orb über Schwäbisch Hall, Offenbach an der Queich und Herxheim nach Bad Dürkheim bis zum Finale in die Lidl-Heimat nach Heilbronn. Gemeinsam mit der A.S.O. Germany nutzt Lidl als Hauptsponsor, Namensgeber und "Offizieller Frische-Partner" die fünf Renntage, um den Spitzensport hautnah zu den Menschen vor Ort zu bringen und das Rennen in ein nahbares Event für alle zu verwandeln.

An allen Etappenorten sorgt Lidl für ein umfangreiches Rahmenprogramm: In Start- und Zielbereichen verteilt Lidl mit Frische-Bikes Obstsalate, während im Ziel zusätzlich ein Lidl Foodtruck Frozen Yogurt und frisches Obst serviert. Damit zeigt der Discounter, wie einfach sich eine bewusste Ernährung in den Alltag integrieren lässt. An verschiedenen Mitmach-Stationen können Besucher selbst in die Pedale treten, Verweilflächen laden an den Zielorten zum Entspannen ein und an einer Sonnenschutz-Station steht Sonnencreme der Lidl-Eigenmarke Cien mit Lichtschutzfaktor 50 kostenfrei zur Verfügung. Zudem bringen Mitarbeiter-Rides und Fanzonen viele Beschäftigte der einzelnen Lidl-Regionen aktiv auf die Strecke und an den Straßenrand.

Besonderer Fokus auf Lidl-Heimat Heilbronn

Ein Highlight ist das Finale in Heilbronn, wo die letzte Etappe sowohl startet als auch endet. Dort bietet Lidl ein zweistöckiges Frische-Stadion: Während unten gesunde Smoothies auf die Gäste warten, lädt oben eine Aussichtsterrasse zum Verweilen ein.

Doch in der Stadt am Neckar wird am Finaltag nicht nur zugeschaut. Heilbronn ist auch Austragungsort des offiziellen Breitensportrennens "ADAC Cycling Tour" und bietet somit Hobbyfahrern die Gelegenheit, auf Teilen der offiziellen Strecke Kondition und Ehrgeiz unter Beweis zu stellen.

"Die Lidl Deutschland Tour bringt den Spitzensport direkt vor die Haustür der Menschen. Radfahren verbindet Generationen und zeigt, wie einfach und bezahlbar ein aktiver Alltag sein kann. Mit unserer Partnerschaft verfolgen wir das Ziel, die Zuschauer zu Bewegung und einer bewussten Ernährung zu motivieren. Als Lebensmitteleinzelhändler sehen wir es als Teil unserer sozialen Verantwortung, einen gesunden und aktiven Lebensstil zu fördern", sagt Arnd Pickhardt, Chief Customer Officer der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG.

Langfristiges Engagement für bewusste Ernährung und Bewegung

Die Partnerschaft zwischen Lidl und der Tour besteht nach aktuellem Stand mindestens bis einschließlich 2028 und unterstreicht das Versprechen des Lebensmitteleinzelhändlers, Bewegung und bewusste Ernährung fest im Alltag der Bevölkerung zu verankern. Neben der Lidl Deutschland Tour unterstützt der Frische-Discounter auch die Radrennen "Eschborn-Frankfurt" und die "ADAC Cyclassics Hamburg". Das Engagement ist Teil der sozialen Verantwortung von Lidl im Fokusfeld "Gesundheit fördern" und geht Hand in Hand mit der konsequenten Ausrichtung des Sortiments auf mehr Vollkornprodukte und pflanzliche Proteine.

Die Etappen im Überblick:

Mittwoch, 19. August: Prolog in Bad Orb

Prolog in Bad Orb Donnerstag, 20. August: 1. Etappe - Bad Orb nach Schwäbisch Hall

1. Etappe - Bad Orb nach Schwäbisch Hall Freitag, 21. August: 2. Etappe - Schwäbisch Hall nach Offenbach an der Queich

2. Etappe - Schwäbisch Hall nach Offenbach an der Queich Samstag, 22. August: 3. Etappe - Herxheim nach Bad Dürkheim

3. Etappe - Herxheim nach Bad Dürkheim Sonntag, 23. August: 4. Etappe - Start und Ziel in Heilbronn (inklusive "ADAC Cycling Tour")

Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier.

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