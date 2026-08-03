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Ausbildungs- und Studienstart 2026 bei Lidl in Deutschland

Neue Perspektiven im Handel: Über 3000 Nachwuchskräfte starten bei Lidl

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Bad Wimpfen (ots)

Die Nachwuchskräfte starten je nach Region und gewähltem Bildungsmodell gestaffelt zwischen August und Oktober in ihre Ausbildung oder in ihr duales Studium. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir bereits mehr als 3000 neue Nachwuchskräfte für den Ausbildungsstart rekrutiert - die Einstellungsphase läuft weiterhin. Zum Auftakt heißen die Ausbildungsbetreuer die Neueinsteiger im Rahmen von Einführungsveranstaltungen herzlich willkommen.

Gezielte Förderung und gelebte Werte ab dem ersten Tag

Bei Lidl steht der Mensch im Mittelpunkt. Ein faires Miteinander auf Augenhöhe, individuelle Betreuung durch feste Paten sowie gleiche Chancen für alle prägen den Ausbildungsstart. Ein starkes Wir-Gefühl im #teamlidl und die gegenseitige Verbundenheit treiben die Nachwuchskräfte an, gemeinsam anspruchsvolle Ziele zu verfolgen und Spitzenleistung zu erbringen - immer gepaart mit einer bodenständigen, nahbaren Haltung und pragmatischen Lösungen.

"Unsere Nachwuchskräfte von heute sind unsere Führungskräfte und Experten von morgen. Genau deshalb investieren wir intensiv in individuelle Betreuung: Wir fördern Talente genau dort, wo ihre Stärken liegen", betont Nikoletta Kolomburda, Chief People Officer bei Lidl in Deutschland. "Lidl bietet als starker Arbeitgeber echte Zukunftssicherheit. Unser Ziel ist klar: Wir bilden aus, um zu übernehmen und begleiten unsere Nachwuchskräfte nachhaltig auf ihrem Weg im #teamlidl."

Das Ausbildungsangebot bei Lidl ist vielfältig: von einer Ausbildung zum Verkäufer im Einzelhandel bis hin zum Kaufmann im Einzelhandel oder Fachlagerist gibt es vielfältige Optionen. Ein duales Studium ist beispielsweise in den Bereichen Handel, Logistik, Immobilienwirtschaft, Wirtschaftsingenieurwesen oder Wirtschaftsinformatik möglich.

Klare Zukunftsperspektiven

Lidl kombiniert eine bodenständige, praxisnahe Ausbildung mit anspruchsvollen Aufgaben, um die Talente frühzeitig auf Fach- und Führungsaufgaben vorzubereiten. Bei Praxisprojekten wie der Aktion "Azubis leiten eine Filiale" übernehmen die Nachwuchskräfte eigenverantwortlich die Regie an einem Standort. Der Lidl-Wissensmarathon bietet zudem die Chance, sich für den Branchenwettbewerb "fitfortrade" zu qualifizieren. In der Vergangenheit hatten Auszubildende die Möglichkeit im Lidl Pop-Up-Store beim Festival "Rock am Ring" und "Rock im Park" mitzuwirken.

Hier eine Übersicht über die aktuellen Azubi-Gehälter:

Ausbildung: 1.250 / 1.350 / 1.500 Euro brutto pro Monat im 1. / 2. / 3. Ausbildungsjahr

Abiturientenprogramm: 1.350 Euro brutto vom 1.- 6. Monat / 1.500 Euro brutto vom 7.- 18. Monat / über Tarif ab dem 19. Monat

Duales Studium: 1.650 / 1.750 / 1.950 Euro brutto pro Monat im 1. / 2. / 3. Studienjahr

Rundum gut versorgt im #teamlidl

Alle Auszubildenden profitieren von den gleichen Benefits wie die Bestandskollegen. Hierzu zählen unter anderem Vergünstigungen bei ausgewählten Fitnessstudios, Onlineshops, Fahrradhändlern und Mobilfunkanbietern, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Schichtzuschläge, Sommer- und Weihnachtsfeste sowie Job-Tickets. Ergänzt wird das Angebot durch Beratungsangebote, die Bereitstellung kostenloser Berufsbekleidung und Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Zusätzlich erhalten alle Mitarbeiter von Lidl in Deutschland einen #teamlidl-Rabatt von fünf Prozent auf ihren täglichen Einkauf (1) in allen über 3.250 deutschen Lidl-Filialen.

Informationen zum Ausbildungs- und Studienangebot, Bewerbungstipps und eine Übersicht aller freien Stellen finden interessierte Schüler und Eltern auf jobs.lidl.de. Bewerbungen für eine Ausbildung bei Lidl in Deutschland sind weiterhin möglich. Regelmäßige Prädikate wie beispielsweise die erneute Zertifizierung als "Top Employer" im Januar 2026 und die "Great Start!"-Zertifizierung des Instituts "Great Place to Work" für den Zeitraum 2026/2027 unterstreichen den Anspruch, dauerhaft ein erstklassiges Arbeitsumfeld für alle Kollegen zu bieten.

Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier.

(1) Gültig ab dem 01.04.2026. Ausgenommen Tabakwaren, Bücher, Zeitschriften und Zeitungen, Säuglingsanfangsnahrung, Pfand, CO2-Zylinder, Telefon-, Gutschein- und Geschenkkarten sowie die Rettertüte. Monatliche Begrenzung auf maximalen Gesamteinkaufswert i. H. v. 500 Euro und maximal 25 Euro Rabatt.

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