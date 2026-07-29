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Lidl bleibt am Ball: Crivit baut Engagement im Padel-Sport weiter aus

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Bad Wimpfen (ots)

Als "Official Community Partner" des "CUPRA Germany Premier Padel P2" in Düsseldorf und mit einem limitierten Padel-Schläger in Kooperation mit Stefanie Graf setzt Crivit ein Zeichen für mehr Bewegung.

Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr engagiert sich die Bewegungsmarke Crivit auch 2026 beim einzigen Stopp in Deutschland der weltweit führenden Padel-Turnierserie. Beim anstehenden "CUPRA Germany Premier Padel P2" in Düsseldorf rückt die Marke als "Official Community Partner" und "Official Retail Partner" vor allem den Gemeinschaftsgedanken und einen einfachen Zugang zum Sport in den Fokus. Zeitgleich erweitert Crivit Anfang August sein Sortiment um einen gemeinsam mit der Tennislegende Stefanie Graf entwickelten Padel-Schläger, der nur in streng limitierter Auflage erhältlich ist. Damit unterstreicht die Sportmarke ihr langfristiges Engagement in einer der am schnellsten wachsenden Sportarten der Welt.

"Padel verkörpert genau das, wofür Crivit als Marke steht: Freude an Bewegung, Gemeinschaft und ein einfacher Einstieg für alle. Als 'Official Community Partner' machen wir den Sport für noch mehr Menschen erlebbar und schaffen gemeinsam mit der Padel-Community Begeisterung für Bewegung. Die Partnerschaft mit dem 'CUPRA Germany Premier Padel P2' ist für uns ein wichtiger Baustein, um unsere Markenbotschaft 'Find Your Move' mit Leben zu füllen", sagt Steffen Graf, Leiter Non Food der Lidl Dienstleistung GmbH und Co. KG.

"Partnerschaften wie diese sind entscheidend für die nachhaltige Entwicklung des Padelsports in Deutschland. Crivit ist für uns ein Perfect Fit: eine Marke, die für Bewegung, Community und Innovation steht und damit hervorragend zu unseren langfristigen Zielen passt. Wir freuen uns sehr, diesen Weg gemeinsam zu gehen und den Sport Schritt für Schritt in den kommenden Jahren weiter wachsen zu lassen", ergänzt Dani Battistel, Geschäftsführer der mm sports padel GmbH und Turnierdirektor des "CUPRA Germany Premier Padel P2".

Mit "Find Your Move" verfolgt Crivit einen ganzheitlichen Ansatz: Nicht Leistungsdruck oder Wettbewerb stehen im Mittelpunkt, sondern die Freude an Bewegung und das persönliche Wohlbefinden. Die Marke motiviert Menschen unabhängig von Sportart, Alter oder Fitnesslevel dazu, aktiv zu werden und ihren eigenen Weg zu einem gesunden und aktiven Lebensstil zu finden. Padel verkörpert diese Werte in besonderer Weise. Die Sportart ist schnell zu erlernen und bringt Menschen unterschiedlichster Alters- und Leistungsgruppen zusammen.

Damit auch alle Padel-Begeisterten und diejenigen, die den Sport für sich entdecken möchten, mit dem passenden Equipment starten können, bringt Crivit Anfang August den gemeinsam mit Stefanie Graf entwickelten Crivit 12K CARBON PRO auf den Markt. Mit der limitiert erhältlichen Padel-Kollektion führen Crivit und die Tennis-Legende ihre Markenpartnerschaft konsequent fort. Ausgestattet mit einem 12K Carbon Tube System für maximale Stabilität und einem Vibration Lock System, das für hohen Komfort und Dämpfung bei jedem Schlag sorgt, richtet sich der High-Performance-Schläger für 69,99 Euro sowohl an ambitionierte Spieler als auch an anspruchsvolle Einsteiger. Erhältlich sind der Crivit Padel-Schläger und zusätzlich passende Padel-Bälle ab Mitte August im Lidl-Onlineshop. Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht.

Den Auftakt des diesjährigen Padel-Engagements von Crivit bildet das Qualifikationsturnier für das "CUPRA Germany Premier Padel P2" am 1. und 2. August 2026 in Andernach bei Koblenz. Als exklusiver Presenting Partner begleitet Crivit das Turnier mit einer Crivit-Lounge vor Ort und einer umfassenden Social-Media-Kommunikation. Darüber hinaus geht das Team Crivit mit zwei bekannten Content Creators an den Start und begleitet das Event mit exklusiven Einblicken und Content-Formaten für die Community.

Der Höhepunkt folgt vom 4. bis 11. Oktober 2026 beim "CUPRA Germany Premier Padel P2" im CASTELLO Düsseldorf. Bereits im letzten Jahr war Crivit beim ersten deutschen Turnier der Premier Padel Tour als Partner präsent und hat damit den Grundstein für das nun ausgebaute Engagement gelegt. Als "Official Community Partner" rückt Crivit in diesem Jahr insbesondere die Community in den Mittelpunkt.

Im Crivit Padel Hub können Besucher das Schlägersortiment entdecken, verschiedene Modelle testen und ihre favorisierten Produkte bequem über einen QR-Code im Onlineshop bestellen. Ergänzt wird das Erlebnis durch ein interaktives Gewinnspiel sowie eine Fotoaktivierung, bei der Besucher ihren persönlichen "Find Your Move"-Moment festhalten und mit der Community auf Social Media teilen können. Die Crivit Chill-Out Lounge bietet zudem zwischen Match-Atmosphäre, Aktivierungen und Aktionen einen Ort zum Durchatmen, Verweilen und Vernetzen.

Mit einer aufmerksamkeitsstarken Markenpräsenz und vielfältigen Community-Aktivierungen vor Ort macht Crivit den Padel-Sport für Fans und Interessierte erlebbar und begeistert neue Zielgruppen für Bewegung.

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