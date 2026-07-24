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Der Hersteller Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG informiert über einen Warenrückruf des Produktes "Freshona Bio Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, 300g"

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Jessen (ots)

Mindesthaltbarkeitsdatum 17.04.2028:

Charge L180426H3

L180426H3 Charge L180426L3

Mindesthaltbarkeitsdatum 18.04.2028:

Charge L190426L3

L190426L3 Charge L190426N3

Mindesthaltbarkeitsdatum 22.02.2028:

Charge L220226P3

L220226P3 Charge L220226G3

L220226G3 Charge L220226Z3

L220226Z3 Charge L220226D3

L220226D3 Charge L230226D3

Mindesthaltbarkeitsdatum 23.02.2028:

Charge L230226D3

Mindesthaltbarkeitsdatum 02.03.2028:

Charge L030326Z3

L030326Z3 Charge L030326H3

L030326H3 Charge L030326W3

Mindesthaltbarkeitsdatum 14.04.2028:

Charge L150426P3

Der Hersteller Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG ruft aktuell das Produkt "Freshona Bio Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, 300g" mit den oben genannten Mindesthaltbarkeitsdaten und Chargen öffentlich zurück. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in dem betroffenen Produkt Noroviren enthalten sind. Noroviren verursachen bei Menschen aller Altersgruppen akut beginnende Brechdurchfälle, die zu einem erheblichen Flüssigkeitsverlust führen können. Bei Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren sowie alten und kranken Menschen können die Erkrankungen auch schwer verlaufen. Aufgrund der möglichen Gesundheitsgefahr sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das Produkt nicht konsumieren.

Das betroffene Produkt "Freshona Bio Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, 300g" wurde bei Lidl deutschlandweit verkauft. Das betroffene Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Von dem Rückruf ist ausschließlich das Produkt "Freshona Bio Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, 300g" des Herstellers Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG mit den oben genannten Mindesthaltbarkeitsdaten und Chargen betroffen. Andere bei Lidl in Deutschland verkaufte Produkte des Herstellers Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG sowie weitere Produkte der Marke "Freshona" sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Für weitere Informationen melden Sie sich gerne bei der Lidl-Kundenhotline: 00800 5435 5435.

Sollten Ihnen Personen bekannt sein, die ebenfalls von dem Rückruf betroffen sind, bitten wir Sie die Information an diese weiterzugeben.

Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

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