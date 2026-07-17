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Der Hersteller Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG informiert über einen Warenrückruf des Produktes "Freshona Bio Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, 300g".

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Jessen (ots)

Der Hersteller Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG ruft aktuell das Produkt "Freshona Bio Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, 300g" mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 17.04.2028 und 18.04.2028 und den Chargen L180426H3, L180426L3, L190426L3 und L190426N3 öffentlich zurück.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in dem betroffenen Produkt Noroviren enthalten sind. Noroviren verursachen bei Menschen aller Altersgruppen akut beginnende Brechdurchfälle, die zu einem erheblichen Flüssigkeitsverlust führen können. Bei Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren sowie alten und kranken Menschen können die Erkrankungen auch schwer verlaufen. Aufgrund der möglichen Gesundheitsgefahr sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das Produkt nicht konsumieren.

Das betroffene Produkt "Freshona Bio Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, 300g" wurde bei Lidl in Deutschland in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen verkauft. Das betroffene Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Von dem Rückruf ist ausschließlich das Produkt "Freshona Bio Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, 300g" des Herstellers Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 17.04.2028 und 18.04.2028 und den Chargen L180426H3, L180426L3, L190426L3 und L190426N3 betroffen. Andere bei Lidl in Deutschland verkaufte Produkte des Herstellers Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG sowie weitere Produkte der Marke "Freshona" sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Für weitere Informationen melden Sie sich gerne bei der Lidl-Kundenhotline: 00800 5435 5435.

Sollten Ihnen Personen bekannt sein, die ebenfalls von dem Rückruf betroffen sind, bitten wir Sie die Information an diese weiterzugeben.

Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

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