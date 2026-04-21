Sandstrahlservice Hubert

Sandstrahlservice Hubert erklärt: Diese Fehler bei der Treppensanierung können für Hausbesitzer teuer werden

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Blankenheim (ots)

Alte Holztreppen, abgeblätterter Lack und der Wunsch nach einem frischen Erscheinungsbild: Für viele Haus- und Wohnungseigentümer kommt irgendwann der Punkt, an dem eine Sanierung ansteht. Doch was dabei oft unterschätzt wird, weiß Vladimir Hubert vom Sandstrahlservice Hubert aus der Praxis: Der Weg zur fertigen Treppe ist deutlich aufwendiger, als viele erwarten und mit dem Entfernen der alten Beschichtung längst nicht abgeschlossen.

Die Treppe knarzt, der Lack blättert ab, und stellenweise liegt bereits das rohe Holz frei – für viele Eigentümer der Auslöser für eine Sanierung. Die Erwartung: Altbeschichtung entfernen, fertig. Doch genau hier beginnt der eigentliche Prozess. Nach dem ersten Arbeitsschritt zeigt sich die Treppe im Rohzustand: Maserung und Unebenheiten treten deutlich hervor, von einem fertigen Ergebnis ist nichts zu sehen. Wer das nicht einordnet, reagiert oft verunsichert und trifft im schlimmsten Fall vorschnelle Entscheidungen. Zudem unterschätzen viele Eigentümer den zeitlichen und handwerklichen Aufwand, der nach diesem ersten Schritt erforderlich ist, um eine wirklich fertige Oberfläche zu erreichen. „Kunden, die davon ausgehen, dass das Sandstrahlen allein ein fertiges Ergebnis liefert, erleben häufig eine erhebliche Diskrepanz zwischen ihrer Erwartung und dem tatsächlichen Zustand der Treppe nach diesem Arbeitsschritt“, erklärt Vladimir Hubert, Inhaber von Sandstrahlservice Hubert.

„Der effektivste Weg zu einer wirklich gelungenen Treppensanierung beginnt damit, den gesamten Prozess als mehrstufige Maßnahme zu verstehen und nicht als einmaligen Eingriff“, fährt der Experte fort. Genau dieses Verständnis vermittelt er seinen Kunden täglich. Als Inhaber von Sandstrahlservice Hubert, einem auf Holzrestaurierung spezialisierten Familienunternehmen, kennt er die typischen Fehlannahmen von Eigentümern aus unzähligen Baustellen. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, alte Holztreppen fachgerecht zu restaurieren – mit besonderem Fokus auf das präzise Entfernen von Altbeschichtungen als zentralem ersten Arbeitsschritt. Dabei kommen angepasste Verfahren zum Einsatz, die Lacke, Farben und Klebereste vollständig entfernen, ohne die Substanz des Holzes zu beschädigen. Die Expertise von Sandstrahlservice Hubert basiert auf der Kombination aus langjähriger handwerklicher Erfahrung, tiefem Materialwissen und dem präzisen Einsatz technischer Verfahren.

Was nach dem Sandstrahlen wirklich sichtbar wird

Wer eine alte Holztreppe sandstrahlen lässt, erwartet oft, danach eine saubere, glatte Oberfläche vor sich zu haben. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall – und das ist so gewollt. Beim Sandstrahlen werden sämtliche alten Beschichtungen wie Lack, Farbe und Kleber vollständig von der Holzoberfläche entfernt, sodass das ursprüngliche Holz freigelegt wird. Das Ergebnis ist eine rohe Holzoberfläche, die zwar frei von Altbeschichtungen ist, jedoch noch nicht die gewünschte Endoptik oder Haptik aufweist.

Durch das Strahlen werden zuvor verdeckte Maserungen und Unebenheiten sichtbar; die Oberfläche wirkt rauer und strukturierter als erwartet. Holz zeigt hier seine natürliche Beschaffenheit und eben keine industriell glatte Perfektion. Das ist kein Fehler, sondern der Ausgangspunkt für alle weiteren Arbeitsschritte. Wer diesen Zustand mit dem Endzustand verwechselt, zieht falsche Schlüsse und riskiert, den Prozess an der falschen Stelle abzubrechen oder falsche Folgeentscheidungen zu treffen. „Das Sandstrahlen ist bewusst herbeigeführter Rohzustand – es schafft die Grundlage für die anschließende Veredelung, ist aber kein fertiger Endzustand“, stellt Vladimir Hubert klar.

Warum der Feinschliff kein optionaler Schritt ist

Nach dem Sandstrahlen folgt ein Arbeitsschritt, den viele Eigentümer in ihrer Planung schlicht nicht einkalkulieren: der Feinschliff. Dabei wird die durch das Strahlen entstandene Oberflächenstruktur gezielt bearbeitet, um die Treppe zu glätten und für die weitere Behandlung vorzubereiten. Dieser Schritt ist nicht optional – er ist notwendig, um die gewünschte Haptik zu erreichen und die Oberfläche in einen Zustand zu bringen, der eine hochwertige Beschichtung überhaupt erst ermöglicht.

Wer den Feinschliff überspringt oder unterschätzt, riskiert ein Endergebnis, das weder optisch noch funktional überzeugt. Denn die Qualität aller nachfolgenden Schritte hängt unmittelbar davon ab, wie sorgfältig die Oberfläche nach dem Strahlen bearbeitet wurde. „Der Feinschliff ist der Übergang vom Rohzustand zur Veredelung – wer ihn vernachlässigt, gefährdet die gesamte Sanierung“, betont der Experte.

Die Beschichtung: letzter Schritt, entscheidende Wirkung

Erst nach dem Feinschliff ist die Treppe bereit für den abschließenden Schritt: die Beschichtung. Je nach Wunsch und Anforderung kann diese durch Ölen, Lackieren oder Lasieren erfolgen. Ziel ist es, Schutz, Optik und Langlebigkeit der Holzoberfläche sicherzustellen. Die Beschichtung schützt das Holz vor äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit, Verschmutzung und mechanischer Belastung, also vor genau jenen Faktoren, denen eine Treppe im Alltag permanent ausgesetzt ist. Ohne diesen Schritt bleibt das Holz ungeschützt und anfällig. Erst mit einer fachgerecht aufgetragenen Beschichtung ist die Sanierung wirklich abgeschlossen.

Eine vollständige Treppensanierung umfasst damit sowohl die technische Entfernung der Altbeschichtung als auch die handwerkliche Nachbearbeitung und die abschließende Oberflächenveredelung. „Nur wer alle drei Schritte konsequent und in der richtigen Reihenfolge durchführt, erhält am Ende eine Treppe, die optisch und funktional wirklich überzeugt“, so Vladimir Hubert.

Eine sanierte Treppe – und ein neues Verständnis von Handwerk

Wer den Sanierungsprozess von Anfang an richtig versteht, erlebt am Ende keine Enttäuschung, sondern einen Endzustand, der sich sehen lassen kann: eine Holztreppe, die in neuem Glanz erstrahlt, dauerhaft geschützt ist und dem täglichen Gebrauch standhält. Mehr noch: Wer die einzelnen Schritte kennt und einplant, kann den gesamten Prozess realistisch kalkulieren – zeitlich, handwerklich und finanziell – und vermeidet Fehlentscheidungen, die später unnötige Kosten verursachen. Das schafft Sicherheit, vermeidet Missverständnisse und führt zu einem Ergebnis, das tatsächlich dem entspricht, was von Anfang an gewünscht war.

Sandstrahlservice Hubert begleitet Eigentümer nicht nur beim Sandstrahlen, sondern klärt aktiv über den gesamten Prozess auf, damit aus einer alten, abgenutzten Treppe wieder ein Bauteil wird, das Freude macht.

Möchten Sie Ihre Holztreppe fachgerecht und mit einem klaren Verständnis für den gesamten Sanierungsprozess restaurieren lassen? Über das Anfrageformular auf der Website von Sandstrahlservice Hubert können Sie zwei Fotos hochladen und die wichtigsten Angaben zu Ihrer Treppe übermitteln – für eine unverbindliche Ersteinschätzung.

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