Sandstrahlservice Hubert

Alte Holztreppen retten: Sandstrahlen statt Schleifen – wie Sandstrahlservice Hubert Substanz bewahrt

Bild-Infos

Download

Blankenheim (ots)

Schöne, natürliche Holztreppen gehören zum Charakter eines Hauses – doch gerade nach der Renovierung werden sie oft zum größten Problemfall. Kaum jemand traut sich an das mühsame Abschleifen, viele scheitern oder beschädigen das wertvolle Holz. Genau hier kommt Sandstrahlservice Hubert ins Spiel: Das erfahrene Familienunternehmen hat sich auf die schonende Restaurierung alter Treppen spezialisiert. Im Beitrag erfahren Sie, warum herkömmliche Methoden so oft scheitern, wie das Team rund um Vladimir Hubert arbeitet und welche beeindruckenden Ergebnisse dabei entstehen.

Eigentlich wirkt es so einfach: Nach einer aufwendigen Renovierung steht die letzte große Aufgabe an – die alte Holztreppe soll genauso strahlen wie die frisch gestalteten Räume. Doch bereits beim ersten Schleifversuch schwindet die Euphorie: Das Schleifpapier verbrennt, in die Ecken und Kanten kommt man kaum, alte Klebereste blockieren zusätzlich. Baumarktgeräte, Kompressor und sämtliche Spezialwerkzeuge werden ausprobiert, doch das Ergebnis enttäuscht: Die Treppe sieht fleckig aus, ist ungleichmäßig abgeschliffen oder wirkt sogar ruiniert. Viele Handwerksbetriebe winken zudem ab: Treppenschleifen gilt als extrem mühsam, körperlich belastend und wirtschaftlich kaum rentabel. „Immer wieder erleben wir, wie Menschen nach tagelangem Eigenversuch aufgeben – erschöpft, enttäuscht und oft mit einer teuren Bauruine mehr als mit einer wertvollen Treppe“, berichtet Vladimir Hubert, Gründer und technischer Kopf von Sandstrahlservice Hubert.

„Das alte Holz handwerklich zu erhalten ist das Ergebnis von Respekt, Erfahrung und der richtigen Technik“, fügt er hinzu. Mit genau diesem Anspruch arbeitet Sandstrahlservice Hubert seit vielen Jahren. Der Familienbetrieb rund um Tanja und Vladimir Hubert verbindet klare Organisation, persönliche Kundenbetreuung und technisch perfektionierte Sandstrahlverfahren zu einer seltenen Kombination am Markt. Was als kleines Handwerksunternehmen begann, entwickelte sich durch technische Präzision, stetige Innovation und ein tiefes Verständnis für alten Holzbestand zu einem gefragten Spezialisten im gesamten deutschsprachigen Raum. Das Team verbindet handwerkliche Sorgfalt mit moderner Strahltechnik – und setzt dabei immer auf individuelle Lösungen, die jede Treppe in ihrem ursprünglichen Charakter wieder zum Vorschein bringen.

Vorurteile, Mythen und Wissenslücken: Was wirklich hinter Sandstrahlen steckt

Der Begriff „Sandstrahlen“ ruft bei vielen Menschen Skepsis hervor: Zu grob für Holz, zu staubig für Wohnräume oder angeblich nur für Außenfassaden geeignet. Alternative Verfahren wie Trockeneis oder Laser werden dagegen überschätzt, obwohl sie handfeste Nachteile haben: Für Trockeneis benötigt man sehr hohen Druck, der das Holz zerstören kann, Staub entsteht durch abgelöste Lack- und Holzpartikel dennoch. Der Laser ist extrem langsam und kann bei mehreren Farbschichten sogar Brandgefahr bedeuten.

Tatsächlich ist das schonende Sandstrahlen – fachmännisch und mit wechselnden, exakt abgestimmten Strahlmedien und -düsen durchgeführt – eine absolut holz- und denkmalgerechte Technik. „Viele wissen gar nicht, dass so etwas überhaupt möglich ist“, sagt Vladimir Hubert. „Selbst Kunden, die zu uns kommen, glauben anfangs oft, es wäre ein Fake.“ Der größte Unterschied zu schwarzen Schafen im Markt liegt im Know-how: Die Wahl des passenden Strahlmediums, die perfekte Dosierung des Drucks sowie die Erfahrung im Umgang mit empfindlichem Holz machen den Unterschied. Falsch ausgeführtes Strahlen – oft von Billiganbietern ohne Holzkompetenz – führt dagegen zu zerstörten Oberflächen, abgebrochenen Aufträgen oder irreparablen Schäden.

Die Sandstrahlservice Hubert Story – Familie, Spezialisierung & Vision

Sandstrahlservice Hubert ist ein Familienunternehmen mit einer besonderen Geschichte: Nach der Finanzkrise 2007 wagten Vladimir und Tanja Hubert mit drei kleinen Kindern den Neustart und entwickelten sich durch technisches Know-how, Mut und Spezialisierung schnell zu Experten für die schonende Restaurierung historischer Holztreppen. Ein virales Video zu Weihnachten 2022 mit über 20 Millionen Aufrufen machte den Betrieb bundesweit bekannt und führte zu einem enormen Wachstum.

Heute arbeitet die ganze Familie im Unternehmen mit, Prozesse sind digital organisiert und der Anspruch bleibt derselbe: historische Substanz mit höchster Sorgfalt zu bewahren. Genau diese Verbindung aus handwerklichem Feingefühl, moderner Technik und echter Kundenorientierung macht das Unternehmen einzigartig. Selbst denkmalgeschützte Treppen oder besonders schwierige Fälle werden zuverlässig restauriert – ein Grund, warum viele Kunden nicht nur das Ergebnis, sondern auch die emotionale Erfahrung wertschätzen, endlich wieder das echte Holz zu sehen. Gleichzeitig investiert Hubert kontinuierlich in nachhaltige Strahlmittel, optimierte Absaugsysteme und fachliche Weiterbildung, um auch künftig zu den führenden Spezialisten der Branche zu gehören. Langfristig verfolgt Sandstrahlservice Hubert das Ziel, die Methode als Standard in der Restaurierung zu etablieren und das Wissen über Franchise-Standorte auch international zugänglich zu machen.

Wie läuft die Zusammenarbeit konkret ab?

Kunden entdecken Sandstrahlservice Hubert meist über Social Media, Google oder Empfehlungen. Auf der Website erwartet sie ein klar strukturierter Anfrageprozess mit Fotoupload. Das Büro-Team sorgt für schnelle, persönliche Rückmeldungen; Angebote folgen in zwei bis drei Tagen, ergänzt durch eine kostenlose Anleitung zur Weiterbehandlung.

Vor Ort arbeitet das Team mit größter Rücksicht: Alles wird sorgfältig abgeklebt, auf Wunsch geschlossene Kabinen gebaut. Das eigentliche Sandstrahlen dauert meist nur wenige Stunden und verläuft leise, sauber und effizient. „Kein Körnchen Sand blieb zurück – und am Abend war die Treppe wie frisch im Jahr 1910 eingebaut“, berichtet eine Kundin begeistert.

Fazit: Der nächste Schritt zu einer wertvollen Treppe

Wer seine alte Holztreppe liebt und nicht zum nächsten Sanierungsopfer machen möchte, braucht vor allem eines: Vertrauen in erfahrene Spezialisten, die sowohl den Werkstoff als auch die emotionale Bedeutung verstehen. Anstatt Wochen, Geld und Nerven zu vergeuden, bietet Sandstrahlservice Hubert eine schnelle, nachhaltige und vor allem sichere Lösung – in einem Tag entstehen Resultate, die sonst nur unter enormem Aufwand erreichbar wären.

„Bevor Sie das erste Schleifpapier anlegen, zeigen Sie Ihre Treppe einem Fachmann – manchmal reicht schon eine kurze Einschätzung, um den besten Weg zu finden“, rät Vladimir Hubert abschließend. Und so bleibt die Entscheidung jedem selbst überlassen: Weiter probieren oder sich endlich auf das Wesentliche konzentrieren – das Leben im eigenen, liebevoll restaurierten Zuhause.

Möchten Sie Ihre alte Holztreppe sicher, sauber und in kurzer Zeit restaurieren lassen? Über das Anfrageformular auf der Website von Sandstrahlservice Hubert können Sie zwei Fotos hochladen und die wichtigsten Angaben zur Treppe eintragen – für eine unverbindliche Ersteinschätzung.

Original-Content von: Sandstrahlservice Hubert, übermittelt durch news aktuell