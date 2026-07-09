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Lidl testet als erster Lebensmitteleinzelhändler die neue digitale Zoll-App "dAKZ"

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Bad Wimpfen (ots)

Ab sofort können Kunden aus der Schweiz ihre bei Lidl in Deutschland gekaufte Ware direkt digital ausführen. Aufwändige Kontrollen gehören damit der Vergangenheit an.

Schneller, einfacher und komplett digital: Lidl in Deutschland nimmt als erster Lebensmitteleinzelhändler an der Pilotphase der neuen App "dAKZ" (digitaler Ausfuhrkassenzettel) des deutschen Zolls im privaten Reiseverkehr an der Landesgrenze zur Schweiz teil. In derzeit 25 grenznahen Lidl-Filialen können Kunden aus der Schweiz das neue Verfahren bereits nutzen. Nach den ersten Wochen zieht Lidl eine positive Zwischenbilanz: Das System läuft bei Lidl absolut stabil und sorgt für einen spürbaren Komfortgewinn beim Einkauf.

Die neue App digitalisiert den gesamten Prozess der Ausfuhrbestätigung für in Deutschland erworbene Waren und beschleunigt so die nachfolgende Umsatzsteuerrückerstattung, die direkt mit dem nächsten Lidl-Einkauf verrechnet werden kann. Für die Verbraucher bringt das Verfahren massive Erleichterungen im Alltag: Das physische Abstempeln der Ausfuhrscheine entfällt. Nach der erstmaligen Nutzung ist in der Regel kein Halt an der Grenze notwendig. Die Waren müssen beim Zoll nur noch dann gezeigt werden, wenn die App dies im Einzelfall explizit anzeigt. Erfolgt kein derartiger Hinweis, erkennt die App den Grenzübertritt automatisch per Standortfeststellung, stellt den Ausfuhrkassenzettel digital bereit und übermittelt diesen gleichzeitig direkt an Lidl.

Einfache Registrierung für einen reibungslosen Ablauf

Die Teilnahme an dem neuen digitalen Verfahren ist für Kunden vollkommen freiwillig. Um den Service direkt beim nächsten Einkauf nutzen zu können, ist vor der erstmaligen Verwendung eine einmalige Registrierung in der App sowie im deutschen Zoll-Portal notwendig. Es wird empfohlen, diese Anmeldung bereits vor dem Einkauf zu erledigen, um eine reibungslose und schnelle Abwicklung in der Filiale zu gewährleisten. Natürlich steht allen Kunden auch weiterhin die Papierversion zur Verfügung.

"Mit der neuen 'dAKZ'-Zoll-App machen wir den Einkauf für unsere Schweizer Kundinnen und Kunden noch unkomplizierter. Die Steuerabwicklung läuft künftig komplett digital im Hintergrund. Das spart wertvolle Zeit und sorgt dafür, dass sich der Weg zu Lidl noch mehr lohnt", sagt Dennis Roth, Leiter Rechnungswesen/Finanzen/Steuern bei der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG.

Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier.

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