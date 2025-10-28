Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

Neue Fachempfehlung: "Gefahren und Herausforderungen für Feuerwehren bei Munitionstransporten"

Informationen für mögliche Einsatzlagen von Kennzeichnung bis Verhaltenstipps

Durch die veränderte Sicherheitslage in Europa und damit verbunden auch in Deutschland werden wieder verstärkt militärische Güter und Munition im öffentlichen Verkehrsraum transportiert. Hierdurch können sich auch für Feuerwehren Einsatzlagen ergeben, wie sie seit dem Ende des "Kalten Krieges" nicht mehr allerorten bewusst wahrgenommen worden waren. Im Fachausschuss "Einsatz und Taktik der deutschen Feuerwehren" wurde nun eine Fachempfehlung zu "Gefahren und Herausforderungen für Feuerwehren bei Munitionstransporten" erstellt. Der Fachausschuss ist ein gemeinsames Gremium der Arbeitsgemeinschaft der Leiterinnen und Leiter der Berufsfeuerwehren in der Bundesrepublik Deutschland (AGBF Bund) und des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV).

"Mit der neuen Fachempfehlung sollen den Einsatzkräften die Besonderheiten und Herausforderungen bei einem Einsatz mit Munitionstransporten aufgezeigt werden. Die Fachempfehlung bezieht sich nur auf konventionelle Munition, die in Friedenszeiten transportiert wird. Sie ist nicht als Handlungsanweisung gedacht; die darin enthaltenen Informationen und Empfehlungen können zur weiteren Ausarbeitung von eigenen Vorgehensweisen genutzt werden", erläutert DFV-Vizepräsident Dr. Frank Kämmer.

"Der Transport der verschiedenen konventionellen Munitionsarten kann im öffentlichen Verkehrsraum, also auf der Straße, auf der Schiene, auf dem Wasser oder im Lufttransport in unterschiedlicher Weise stattfinden. Diese Transporte finden vielfach unbemerkt in der Öffentlichkeit statt", erklärt Autor und Fachausschussmitglied Stephan Peltzer. Der Fachausschuss Einsatz und Taktik hat sich dieser Angelegenheit angenommen, um den Führungs- und Einsatzkräften der Feuerwehren dieses Thema in das Bewusstsein zu holen. "Konventionelle Munition ist immer ein Gefahrgut. Das richtige Bewusstsein darüber und die wichtigen einsatztaktischen Überlegungen lassen einen eventuell möglichen Einsatz routinierter handhaben", so Peltzer.

Das neunseitige Dokument behandelt die Unterpunkte Transport von Munition; Gefahrenpotential, Klassifizierung und Kennzeichnung von Munition; Gefahrgutunterklassen; Kennzeichnung von Munitionsverpackungen; Kennzeichnungen von Fahrzeugen für den Transport von Munition; Verhalten der Einsatzkräfte bei einem Unfall oder Zwischenfall sowie ein Quellenverzeichnis. Die Fachempfehlung steht unter https://www.feuerwehrverband.de/fachliches/publikationen/fachempfehlungen/ online.

