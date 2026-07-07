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Top-Arbeitgeber im Lebensmitteleinzelhandel: Lidl als "Most Wanted Employer" ausgezeichnet

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Bad Wimpfen (ots)

Die ZEIT Verlagsgruppe hat Lidl in Deutschland gemeinsam mit der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu offiziell mit dem Siegel "Most Wanted Employer" ausgezeichnet. Damit gehört der Lebensmitteleinzelhändler zu den am stärksten nachgefragten Arbeitgebern im deutschsprachigen Raum. In einem von intensivem Wettbewerb geprägten Umfeld geht Lidl aus der Erhebung als bestbewerteter Lebensmitteleinzelhändler hervor. Das Ranking wird mittlerweile seit fünf Jahren auf Grundlage von 14 Millionen Work-Place-Insights von Arbeitnehmern in Deutschland ermittelt. Dazu werden über 400.000 Arbeitgeberprofile auf kununu analysiert und die 1.200 beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands ermittelt.

Nikoletta Kolomburda, Chief People Officer bei Lidl in Deutschland, erklärt zur Vergabe des Siegels: "Keine Jury, sondern echte Daten und ehrliche Bewertungen: Das Siegel 'Most Wanted Employer' ist für uns eine großartige Rückmeldung. Es kommt direkt von Bewerbern und unserem #teamlidl und zeigt uns einfach, dass die Begeisterung und der Zusammenhalt, die wir täglich im Team leben, auch nach außen spürbar sind."

Für den Erhalt des Siegels müssen Unternehmen strenge Kriterien auf ihrem kununu-Profil erfüllen. Dazu gehören ein Gesamt- und Mitarbeiter-Score von mindestens 3,5 Sternen insgesamt, eine Weiterempfehlungsrate von mindestens 70 Prozent sowie eine kontinuierlich hohe Anzahl an aktuellen Mitarbeiter-Bewertungen. Nur die 1.200 am besten bewerteten Unternehmen schaffen es am Ende überhaupt in die Auswahl.

Ein Gesamtpaket, das überzeugt

Lidl bietet seinem Team ein starkes Wir-Gefühl und attraktive Rahmenbedingungen, dazu gehören unter anderem:

Sicherheit & Freizeit: Unbefristete Arbeitsverträge und sechs Wochen Urlaub pro Jahr

Unbefristete Arbeitsverträge und sechs Wochen Urlaub pro Jahr Extras beim Einkauf: Fünf Prozent Mitarbeiterrabatt auf jeden Einkauf

Fünf Prozent Mitarbeiterrabatt auf jeden Einkauf Zukunft & Vorsorge: Ein umfangreiches Vorsorgeportal inklusive betrieblicher Altersvorsorge sowie Berufsunfähigkeits- und Krankenzusatzversicherung

Ein umfangreiches Vorsorgeportal inklusive betrieblicher Altersvorsorge sowie Berufsunfähigkeits- und Krankenzusatzversicherung Gesundheit im Fokus: Ein betriebliches Gesundheitsmanagement mit Gesundheitstagen, Rückenkursen und vergünstigten Sportkonditionen. Im November 2025 wurde Lidl vom Institut EUPD Research mit dem Siegel "Gesunder Arbeitgeber" in den Bereichen "Betriebliche Gesundheitsförderung" und "Betriebliches Gesundheitsmanagement" sowie mit dem Corporate Health Award ausgezeichnet. Beide Auszeichnungen würdigen die ganzheitliche und flächendeckende Durchführung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM), das die Mitarbeitergesundheit in den Mittelpunkt stellt.

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