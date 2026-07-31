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Von Zahngel bis Sahnejoghurt: Lidl-Eigenmarken überzeugen bei ÖKO-TEST und Stiftung Warentest

Fünf Lidl-Produkte für den Alltag punkten mit Bestnoten und starkem Preis-Leistungs-Verhältnis

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Bad Wimpfen (ots)

Ob am Frühstückstisch, im Badezimmer oder in der Küche: Gleich fünf Lidl-Produkte haben sich in den aktuellen Ausgaben von ÖKO-TEST (08/2026) und Stiftung Warentest (08/2026) erfolgreich behauptet.

Den Auftakt macht ein Klassiker für die Speisekammer: ÖKO-TEST hat 23 naturtrübe Apfelessige geprüft, darunter 21 Bio-Produkte. Der "Bioland-Apfelessig naturtrüb" von Lidl (Hersteller: Acetum) überzeugt auf ganzer Linie und hat das Gesamturteil "Sehr gut" erhalten. Das Produkt enthält keine nachweisbaren Pestizidrückstände und keine bedenklichen Inhaltsstoffe. Die PET-Einwegflasche besteht zu 50 Prozent aus recyceltem Kunststoff. Der Bioland-Apfelessig kostet 1,55 Euro pro 750 Milliliter (Grundpreis: 2,07 Euro pro Liter).

Auch im Badezimmer schlägt sich Lidl gut. ÖKO-TEST hat 20 Junior-Zahnpasten für Kinder ab dem Zahnwechsel untersucht. Das "Dentalux Junior Sweet-Mint Zahngel" hat das Gesamturteil "Sehr gut" erhalten. Es enthält 1.450 ppm Fluorid und hat bei den Inhaltsstoffen überzeugt. Die Zahnpasta kostet 0,50 Euro pro 100 Milliliter (Grundpreis: 5,00 Euro pro Liter; Verkaufspreis: ). Damit knüpft Lidl nahtlos an vorherige Erfolge an: Bereits in der Ausgabe 03/2026 der Stiftung Warentest wurde die "Dentalux Kids Zahnpasta" in der Geschmacksrichtung Erdbeere als Testsieger ausgezeichnet.

Für einen kleinen Snack zwischendurch hat ÖKO-TEST zu Erdbeer-Fruchtchips gegriffen. Unter 21 untersuchten Produkten, darunter 14 Bio-Produkte, haben die "Lupilu Bio Erdbeer-Fruchtchips" von Lidl das Gesamturteil "Gut" erhalten. Nur fünf der 21 Produkte haben das Gesamturteil "Gut" erreicht. ÖKO-TEST stellte dabei ebenfalls fest, dass Lidl sein Produkt zwar unter der eigenen Baby- und Kindermarke vermarktet, seine Aufmachung aber nicht an Kinder richtet.

Lidl überzeugt nicht nur beim Snack, sondern auch beim Nachtisch: Stiftung Warentest hat sich in der aktuellen Ausgabe mit Lieblingsjoghurt beschäftigt. Unter 20 geprüften Kirschjoghurts aus drei Kategorien setzt sich der "Milbona Sahne-Joghurt mild Kirsche" von Lidl als Testsieger unter den Kirschsahnejoghurts durch und erhält das Qualitätsurteil "Gut" (1,8). Das sensorische Urteil lautet "Sehr gut" (1,5). Der Verkaufspreis liegt bei 0,39 Euro pro 150-Gramm-Becher (Grundpreis: 2,60 Euro pro Kilogramm).

Wer nach dem Essen die Spülmaschine anwirft, kann auf die "W5 All in 1 Active Tabs" von Lidl zählen. Stiftung Warentest zählt sie zu den empfehlenswerten Preistipps im Testfeld. Unter 16 getesteten Maschinengeschirrspülmitteln gehören sie zu den günstigsten Produkten und kosten rund neun Cent pro Tab (Preis pro Packung: 5,55 Euro). Die Reinigungsleistung hat die Note "Gut" (2,1) erhalten, die Kalkschutzfunktion ebenfalls "Gut" (2,4). Acht der 16 Produkte haben das Qualitätsurteil "Gut" erreicht.

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