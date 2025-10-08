Marco Polo Reisen

Vom Vansee bis zur Copacabana: Neue Marco Polo Reisen für Weltentdecker

München (ots)

Uralte Schriftzeichen syrischer Christen in der Osttürkei entziffern, mit einer vietnamesischen Bauernfamilie ins Landleben eintauchen oder bei einem Percussion-Workshop im Rhythmus des brasilianischen Karnevals trommeln: Mit besonderen Highlights wie diesen ist Marco Polo in die Urlaubssaison 2026 gestartet. Gebündelt hat der Entdeckerreisen-Spezialist sein Angebot in drei Katalogen "Entdeckerreisen im Team - auch in der Mini-Gruppe", "Young Line Travel" und "Individuell reisen ohne Gruppe". Mehr als 180 Reisen sind in den Katalogen enthalten, 20 Routen neu im Programm. Immer mit von der Partie: der einheimische Marco Polo Scout. Als Insider führt er zu den Schönheiten seines Landes und hält jede Menge Tipps parat.

Neue Reisen von der Osttürkei bis an den Amazonas

Neu bei Marco Polo ist zum Beispiel eine Entdeckerreise, die in neun Tagen durch die faszinierende Osttürkei führt. Marco Polo Gäste besuchen dabei "Göbekli Tepe", die älteste Kultanlage der Menschheit, und tauchen in das Alltagsleben von Diyarbakir ein. Außerdem schippern sie über den größten See der Türkei, den Vansee, zur Insel Achtamar mit seiner Kirche zum Heiligen Kreuz. Auch ein 18-tägiger Trip durch Vietnam, Kambodscha und Laos in der Mini-Gruppe ist neu im Angebot. Mit Boot und Kajak durch die Halongbucht und Tuk-Tuks durch Angkor im kambodschanischen Dschungel mit seinen vielen Tempelanlagen sind nur einige der Highlights. Ebenfalls neu: eine Brasilien-Reise von Young Line Travel. In 15 Tagen erkunden die jungen Reisenden zum Beispiel den Regenwald von einem Flussdampfer auf dem Amazonas aus. Zudem steht die Kolonialstadt Salvador mit kilometerlangem Strand auf dem abwechslungsreichen Programm - genauso wie die Metropole Rio de Janeiro mit der legendären Copacabana. Auch Marco Polo Individuell hat für 2026 neue Touren aufgelegt: So geht es für 13 Tage über Nepal nach Bhutan, in das Reich des Drachen und des Bruttosozialglücks. Dabei sind Marco Polo Gäste im Privatwagen mit Fahrer unterwegs und können stoppen, wann und wo sie wollen. Die Route führt an Wiesen, Weiden und schneebedeckten Bergen vorbei nach Thimphu, der weltweit einzigen Hauptstadt, in der es keine Ampeln gibt, und in ein Reservat des Nationaltiers Bhutans, des Takin.

Die Marco Polo Kataloge 2026 im Überblick

Die Höhepunkte fremder Länder erleben, jede Menge Teamspirit und Insidertipps vom einheimischen Marco Polo Scout stehen bei den Entdeckerreisen im Team - auch in der Mini-Gruppe 2026 im Vordergrund. Die Reisen in der Mini-Gruppe führt Marco Polo garantiert ab vier Teilnehmern durch, übernachtet wird in kleineren, charmanten Hotels und Lodges. Junge Traveller von 20 bis 35 Jahren finden passende Angebote im neuen Young Line Travel Katalog. Reisen im Privatwagen mit eigenem Fahrer, Selbstfahrertouren mit dem Mietwagen und individuelle Citytrips sind im Marco Polo Katalog Individuell reisen ohne Gruppe gebündelt.

Weitere Infos

Informationen zum Angebot von Marco Polo gibt es in Reisebüros oder im Service-Center von Marco Polo unter der Telefonnummer 00800 - 4402 4402 (kostenfrei aus D, A und CH).

Über Marco Polo

Marco Polo bietet spannende Erlebnis- und Entdeckerreisen zu einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Gebündelt hat der Rundreise-Spezialist sein Angebot in drei Katalogen. Das Basispaket aller Touren umfasst jeweils Flüge, Rundreise, Hotels und den einheimischen Marco Polo Scout. Marco Polo ist Teil der Unternehmensgruppe Studiosus. Internet: www.marco-polo-reisen.com.

Original-Content von: Marco Polo Reisen, übermittelt durch news aktuell