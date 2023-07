Marco Polo Reisen

Jetzt buchbar: Fernreisen 2024 von Marco Polo sind online

München (ots)

Kleine Gruppe, große Erlebnisse: Marco Polo, Spezialist für Entdeckereisen, hat seine Fernreisen 2024 jetzt online veröffentlicht. Neben Ägypten, Jordanien, Marokko und Südafrika sind unter anderem Reisen nach Argentinien, Chile, Usbekistan, Südindien, Japan und Vietnam buchbar. Die gedruckten Kataloge des Veranstalters erscheinen Anfang Oktober.

Neu im Programm ist zum Beispiel eine 16-tägige Vietnam-Reise in der Mini-Gruppe. Im kleinen Entdeckerteam tauchen die Marco Polo Gäste mit ihrem einheimischen Scout besonders tief in das Land ein: wenn sie zwei Nächte auf einer Dschunke in der Halongbucht unterwegs sind, hinter den Vorhang eines Wasserpuppentheaters schauen oder bei einer Familie Insider-Kochtipps bekommen. Ebenfalls neu und in der Mini-Gruppe: Südindien. Bei der zweiwöchigen Rundreise geht es vom Golf von Bengalen bis nach Kerala. Marco Polo Gäste tauchen dabei ein in die faszinierende Welt des Kattaikkuttu, der tamilischen Volksoper, sprechen mit Gewürzgärtnern in den Kardamombergen und gleiten in Kanus durch die Backwaters-Kanäle. Alle Reisen in der Mini-Gruppe werden garantiert ab vier Personen durchgeführt. Die Höchstteilnehmerzahl liegt bei zwölf Gästen.

Last but not least: die Japan-Highlights von Nord nach Süd umfassend von Tokio bis Nagasaki erleben - das können Marco Polo Gäste bei der neuen zweiwöchigen Entdeckerreise im Team mit durchschnittlich 18 Gästen. Dabei sausen sie im Shinkansen durch Japan, drehen in Samurai-Burgen die Zeit zurück, kurven durch die Japanischen Alpen und stürzen sich ins pralle Leben der geschäftigen Hauptstadt Tokio.

Klimaschonend reisen mit Marco Polo

Marco Polo gleicht bei allen Reisen die Emissionen der Flüge, Hotelunterkunft inklusive Verpflegung sowie der Bus-, Bahn- und Bootsfahrten in den Zielgebieten durch Investitionen in Biogas-Klimaschutzprojekte aus, die nach dem Gold-Standard zertifiziert sind. Zudem weist die Studiosus-Gruppe den CO2e-Fußabdruck pro Reisegast für jede einzelne Reise aus und sorgt damit für mehr Transparenz beim Klimaschutz. Internet: https://www.studiosus.com/nachhaltig-reisen/klimaschonend-reisen

Weitere Informationen

Informationen zu allen Reisen von Marco Polo gibt es in Reisebüros oder im Service-Center unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 - 4402 4402 (aus D, A und CH).

Über Marco Polo

Marco Polo bietet spannende Erlebnis- und Entdeckerreisen in kleinen Gruppen zu einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Gebündelt hat der Rundreise-Spezialist sein Angebot in drei Katalogen. Das Basispaket aller Touren umfasst jeweils Flüge, Rundreise, Hotels und den einheimischen Marco Polo Scout. Zudem sind Marco Polo Gäste klimaschonend unterwegs. Neben Bus-, Bahn- und Bootsfahrten in den Zielgebieten kompensiert der zur Unternehmensgruppe Studiosus gehörende Veranstalter auch alle Flugreisen sowie die Hotelunterkunft inklusive der Verpflegung durch Investitionen in Biogas-Klimaschutzprojekte, die nach dem Gold-Standard zertifiziert sind. Internet: www.marco-polo-reisen.com.

