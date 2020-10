Marco Polo Reisen

Entdeckerreisen von Deutschland bis Vietnam: Die Marco Polo Kataloge 2021 sind erschienen

Vier Kataloge, jede Menge Reiseerlebnisse: Marco Polo hat jetzt die Kataloge "Entdeckerreisen im Team 2021", "Entdeckerreisen in der Mini-Gruppe 2021", "Young Line Travel 2021" und "Individuell reisen ohne Gruppe 2021" veröffentlicht. Auf insgesamt 680 Seiten bündeln sie mehr als 200 Rundreisen zu den Highlights von über 80 Ländern.

Ebenfalls neu: Marco Polo Gäste sind ab 2021 umfassend klimaneutral unterwegs. Bei allen Reisen weltweit werden künftig auch die Treibhausgas-Emissionen sämtlicher Flüge und Übernachtungen inklusive Verpflegung durch Investitionen in Klimaschutzprojekte ausgeglichen - neben allen Bus-, Bahn- und Schiffsfahrten. Und auch das Rail & Fly-Ticket in der 2. Klasse zur umweltfreundlichen Bahnfahrt zum Flughafen und zurück ist jetzt im Reisepreis eingeschlossen.

Die Highlights der Welt entdecken

Die Eremitage in St. Petersburg, der Golden Circle auf Island oder das Taj Mahal in Indien: Mit den "Entdeckerreisen im Team 2021" von Marco Polo geht es mit einem einheimischen, Deutsch sprechenden Scout zu den Highlights eines Reiseziels - und das zu einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Acht Tage am Golf von Sorrent sind beispielsweise ab 1199 Euro buchbar, ab 1279 Euro geht es zehn Tage ins Baltikum. Neu im Katalog für die Saison 2021 ist beispielsweise die achttägige Entdeckerreise "Polen - Riesengebirge, Krakau, Breslau" ab 895 Euro. Link: www.marco-polo-reisen.com/entdecker

In der Mini-Gruppe unterwegs

Kleine Gruppe, familiengeführte Hotels: Die "Entdeckerreisen in der Mini-Gruppe 2021" führt Marco Polo mit maximal zwölf Teilnehmern durch. Dabei übernachten die Gäste immer wieder in kleineren Unterkünften und erleben Highlights, die nur in kleiner Gruppe sinnvoll sind - zum Beispiel eine Mountainbike-Tour in Nordmazedonien. Für 2021 wurden zehn neue Reisen aufgelegt, erstmals geht es in Europa nach Albanien und Siebenbürgen, in der Ferne sind Bhutan, Guatemala und Sri Lanka hinzugekommen. Link: www.marco-polo-reisen.com/mini-gruppe

Abenteuer für junge Traveller zwischen 20 und 35

Gemeinsam Spaß haben und mit einem echten Insider, dem Marco Polo Scout, unterwegs sein: Der Katalog "Young Line Travel 2021" bietet Reisen für junge Traveller zwischen 20 und 35 Jahren, die zusammen die Welt entdecken möchten. Sechs Reisen sind neu im Angebot, darunter das achttägige "Outdoor-Abenteuer in Sachsen" und die zehntägige Tour "La Bretagne - Urgewalten am Atlantik". Zum neuen zehntägigen "Alpen-Adria-Abenteuer" in Slowenien ist die Anreise per Flixbus möglich. Link: www.younglinetravel.com

Individuell und doch bestens organisiert

Ein Land zu zweit oder mit Freunden und mit eigenem Marco Polo Scout entdecken - das macht den Reiz von "Individuell reisen ohne Gruppe 2021" aus. Der Katalog bietet Routenvorschläge für individuelle Rund- und Städtereisen in der ganzen Welt - selbst am Steuer eines Mietwagens oder mit Fahrer im Privatwagen. Neuheiten für 2021: Urlauber können jetzt individuell zum Beispiel Island und Jordanien mit dem Mietwagen entdecken und Malaysia mit eigenem Fahrer erleben. Link: www.marco-polo-reisen.com/individuell

Corona-Schutzmaßnahmen von Marco Polo

Von Einreise- und Quarantänebestimmungen über die Flüge und Hotels bis hin zu lokalen Hygiene- und Abstandsregeln: Für Marco Polo geht die Gesundheit der Gäste vor. Der Veranstalter, der zur Unternehmensgruppe Studiosus gehört, hat deshalb umfangreiche Corona-Schutzmaßnahmen entwickelt, die bereits vor Reisebeginn greifen. Eine Reise wird nur dann durchgeführt, wenn das Infektionsgeschehen sowie die daraus resultierenden Einreisebestimmungen und Hinweise des Auswärtigen Amtes dies für die einzelnen Länder zulassen. Das Sicherheits- und Hygienekonzept ist hier abrufbar: https://magazin.studiosus.com/Tags/Corona-Schutz-bei-Studiosus

Download

Die komplette Pressemappe zur Jahrespressekonferenz der Unternehmensgruppe Studiosus finden Sie unter https://www.studiosus.com/Presse/Publikationen zum Download.

Über Marco Polo Reisen

Marco Polo bietet spannende Erlebnis- und Entdeckerreisen in kleiner Gruppe zu einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Gebündelt hat der Rundreise-Spezialist sein Angebot in vier Katalogen. Das Basispaket aller Touren umfasst jeweils Flüge, Rundreise, Hotels und die einheimische Reiseleitung. Internet: www.marco-polo-reisen.com

