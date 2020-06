Marco Polo Reisen

Outdoor-Action in Sachsen, Natur pur rund um Wien: Marco Polo legt neue Trips für junge Traveller auf

Deutschlands Outdoor-Highlights in Sachsen entdecken oder lieber Wiener Schmäh und jede Menge Frischluft-Action rund um die Donaumetropole erleben? Marco Polo hat jetzt zwei neue Reisen für junge Traveller aufgelegt, die im Herbst starten.

Die Trekkingschuhe gehören definitiv ins Gepäck bei der achttägigen Young Line Reise in die prachtvolle Landschaft der Sächsischen Schweiz. Tafelberge und Festungen, die historischen Stiegen und Grate in den Felsen und ein atemberaubender Blick von der Bastei - der spektakulärsten Felsformation des Nationalparks - machen ihren Reiz aus. Für weitere Abwechslung sorgen Radtouren und Kajaken auf der Elbe. Standort der Marco Polo Reise ist ein 4-Sterne-Hotel in Dresden. Von dort aus geht es umweltfreundlich mit der Bahn auf Tagestouren in die Sächsische Schweiz. Internet: www.younglinetravel.com/1816

Wiener Schmäh und ganz viel Naturerlebnis: Wanderungen im Wienerwald und den Weinbergen der Hauptstadt, Radtouren durch die Donauauen und Paddelabenteuer inklusive Birdwatching auf dem Neusiedler See - das sind nur einige Zutaten der achttägigen Wienreise, die Marco Polo Young Line Travel neu im Angebot hat. Ebenso auf dem Programm: Stephansdom, Schloss Belvedere, das fantastische MuseumsQuartier und Schmankerl-Shoppen auf dem Naschmarkt. Internet: www.younglinetravel.com/2116

Detaillierte Informationen zu den neuen Reisen und anderen Angeboten von Marco Polo gibt es in Reisebüros oder im Service-Center des Veranstalters unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 - 4402 4402 (aus D, A und CH).

Corona-Schutzmaßnahmen bei Marco Polo

Von Einreise- und Quarantänebestimmungen über die Verfügbarkeit von Flügen und Hotels bis hin zu lokalen Hygiene- und Abstandsregeln: Die umfangreichen Corona-Schutzmaßnahmen des Veranstalters Marco Polo, der zur Unternehmensgruppe Studiosus gehört, sind hier veröffentlicht: https://magazin.studiosus.com/Tags/Corona-Schutz-bei-Studiosus

Kulante Umbuchungs- und Stornoregelung

Aufgrund des sich schnell verändernden Umfelds räumt Marco Polo allen Gästen, die bis 15. September 2020 eine Reise buchen, ein kostenloses Umbuchungs- und Stornorecht bis vier Wochen vor Abreise ein. Dies gilt für Neubuchungen von Reisen sowohl für dieses Jahr als auch für Buchungen für das gesamte Jahr 2021.

Schon gewusst? Marco Polo kompensiert ab 2021 auch alle Flüge und Übernachtungen und ist damit umfassend klimaneutral unterwegs: https://bit.ly/3fMynWv

Mehr zu Marco Polo Young Line Travel

Marco Polo bietet spannende Erlebnis- und Entdeckerreisen zu einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit Young Line Travel können Reisende zwischen 20 und 35 ein Land gemeinsam entdecken. Rund 80 Prozent der "Young Liner" sind Singles oder Alleinreisende. Bei allen Touren sind Flug, Rundreise, Übernachtungen und Reisebegleitung durch den Marco Polo Scout im Preis inbegriffen. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.younglinetravel.com.

