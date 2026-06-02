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Bild-Kindergesundheitsgipfel: Lidl diskutiert mit Experten über die Ernährungsbildung

Mit dem Medienprojekt "ZEIT für die Schule" bringt Lidl bewusste Ernährung in die Klassenzimmer

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Berlin (ots)

Der Geschmackssinn wird in jungen Jahren geprägt: Was Kinder schätzen lernen, bestimmt oft ihr gesamtes späteres Essverhalten. Daher setzt Lidl auf eine frühe Ernährungsbildung und das beste Angebot für eine bewusste Lebensweise. So kommt der Lebensmittelhändler seiner Verantwortung als Schnittstelle zwischen der Lebensmittelproduktion und Kunden nach. Über dieses Engagement diskutierte Lidl als Partner des diesjährigen Bild-Kindergesundheitsgipfels mit Experten aus Medizin und Bildung.

Unter dem Motto "Stark ins Leben: Ernährung, Wissen, Chancen" berichtete Hans Martin Hermann, Leiter Corporate Affairs der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG, auf dem Panel zunächst über die erfolgreiche Kooperation mit dem Verein brotZeit: Seit mehr als 17 Jahren versorgt Lidl Schulen mit Lebensmitteln für ein ausgewogenes kostenloses Frühstück. Mittlerweile spendet der Lebensmitteleinzelhändler jährlich 970 Tonnen Lebensmittel, die täglich 22.500 Kinder versorgen. Ziel ist es, die Konzentration der Kinder im Unterricht zu stärken und so die Chancengerechtigkeit bei der Bildung und der Zukunftsperspektive zu fördern.

Lidl setzt eine gesunde und nachhaltige Ernährung auf den Stundenplan

Im Fokus des Panels stand auch Deutschlands größtes Medienprojekt für Schüler "ZEIT für die Schule", für das Unterrichtsmaterialien und Fachartikel rund um das Thema "Bewusste Ernährung" entwickelt werden. Lehrer können die Dokumente kostenlos herunterladen. Sie vermitteln ihren Schülern, wie eine gesunde Ernährung im Rahmen der planetaren Grenzen aussehen kann. Zudem werden Ernährungsstile wie eine vegane Ernährung und aktuelle Food Trends in den sozialen Medien kritisch hinterfragt.

"Schulen sind die optimalen Orte, um Kindern unabhängig von ihrem sozialen Hintergrund eine bewusste Ernährung näherzubringen. Mit den kostenlosen Materialien für 'ZEIT für die Schule' wollen wir Lehrer unterstützen, Ernährungsbildung ohne großen Aufwand in den Stundenplan zu integrieren", sagt Hermann.

Sortimentsgestaltung nach dem Leitbild der Planetary Health Diet

Neben dem Schaffen von Bewusstsein für eine gesunde und nachhaltige Ernährung unterstützt Lidl seine Kunden mit dem besten Angebot für eine bewusste Ernährung: Dazu setzt der Lebensmitteleinzelhändler auf die Reduktion von Salz und Zucker, den Ausbau des pflanzlichen Sortiments und einen höheren Anteil an Vollkorn in seinem Eigenmarkensortiment. Die wissenschaftliche Basis dieser Sortimentsgestaltung ist die Planetary Health Diet, die die menschliche und planetare Gesundheit berücksichtigt.

"Die Transformation zu einer zukunftsfähigen Ernährung fängt schon bei den Jüngsten an. Daher wollen wir bei Kindern und ihren Eltern ein Bewusstsein für einen nachhaltigen und gesunden Konsum schaffen und sie in unseren Filialen mit dem besten Angebot für eine bewusste Lebensweise unterstützen", erklärt Hermann.

Weitere Informationen zur Kooperation von Lidl und brotZeit und "ZEIT für die Schule" finden Sie hier.

Weitere Informationen zum Engagement von Lidl für eine bewusste Ernährung finden Sie hier.

Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier.

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