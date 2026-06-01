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"Jump of the Year": Armand Duplantis überwindet 5,50 Meter hohe Wand aus Lidl-Produkten

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Bad Wimpfen (ots)

Ein Sprung, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat: Stabhochsprung-Weltrekordhalter Armand "Mondo" Duplantis hat in Stockholm eine außergewöhnliche Herausforderung gemeistert und damit dem Titel "Jump of the Year" alle Ehre gemacht. Herausgefordert von Lidl sprang der Ausnahmesportler und Halter von 15 Weltrekorden nicht über eine klassische Latte, sondern über eine 5,50 Meter hohe, 12 Meter breite und 30 Zentimeter tiefe Produktwand, aufgebaut aus dem umfangreichen Eigenmarkensortiment des Discounters.

Die imposante Wand bestand aus mehr als 3.000 Lidl-Produkten - von frischem Obst und Gemüse über beliebte Lidl-Klassiker von VEMONDO, Crownfield und Alesto bis hin zu Artikeln der Non-Food-Marken SILVERCREST, PARKSIDE und CRIVIT. Die Produktwand steht stellvertretend für das vielfältige Sortiment des Discounters, der täglich Millionen von Menschen in über 30 Ländern Zugang zu einer vielfältigen Auswahl an Eigenmarkenprodukten von höchster Qualität zum besten Preis bietet.

Spitzensport trifft Spitzensortiment: Drei Versuche und maximale Spannung

Lidl hatte Armand Duplantis über eine Direktnachricht via Instagram zu diesem Sprung herausgefordert, nachdem der Profiathlet sein Können bei der Diamond League in Shanghai erneut unter Beweis gestellt hatte. Die Idee dahinter: ein Kräftemessen zwischen einem Spitzensportler und dem umfassenden Warenangebot des Discounters.

Der mehrfache Weltrekordhalter war motiviert, sich einem Rekordversuch der besonderen Art zu stellen und trat in der Sätra Friidrottshall Sporthalle in Stockholm gegen die Produktwand von Lidl an. Während dem Profi-Athleten die Halle aus seinem regulären Trainingsumfeld bekannt war, stellte die Produktwand als Hindernis eine bisher nie dagewesene Hürde dar. Denn während bei regulären Wettkampfsprüngen nur eine dünne Latte übersprungen wird, galt es jetzt eine riesige physische Wand zu überwinden, welche die Orientierung bei Absprung und Landung deutlich anspruchsvoller macht.

Armand Duplantis nahm Anlauf und riss die Wand im ersten Versuch. Nach einem Wiederaufbau der Wand setzte der Stabhochspringer zum zweiten Anlauf an und stoppte kurz vor der Wand ab. Kenner des Sports wissen: Auch bei offiziellen Wettkämpfen nutzt Duplantis häufig die ersten beiden Sprünge, um sich nicht nur physisch, sondern vor allem mental vollständig auf die Höhe einzustellen. Dann folgte der dritte und damit finale Versuch: Duplantis lief erneut an und überwand erfolgreich die spektakuläre 5,50-Meter Wand aus den Lidl-Eigenmarken.

Hier geht es zum Video-Clip des Sprungs.

"Ein Rekord, den niemand wiederholen wird: Gemeinsam mit Lidl habe ich Geschichte geschrieben"

Unmittelbar nach der Landung sprang Armand Duplantis euphorisch von der Matte und brachte die Einzigartigkeit des Moments auf den Punkt: "Ich habe in meiner Karriere schon viele Höhen bezwungen, aber dieser Sprung war etwas völlig anderes. Vor einer richtigen Wand aus derart vielen Lidl-Produkten zu stehen, war für mich mental eine komplett neue Erfahrung und eine sportliche Herausforderung. Es war nervenaufreibend bis zum dritten Versuch, aber genau das reizt mich. Ich bin davon überzeugt, dass wir einen Rekord aufgestellt haben, den niemand so schnell wiederholen wird. Gemeinsam mit Lidl habe ich ein Stück Sportgeschichte geschrieben und werde davon noch meinen Kindern erzählen", erklärt Armand Duplantis. Der Ausnahmesportler begeistert täglich über 1,5 Millionen Follower auf seinem Instagram-Account und hat diese hautnah an dem Sprung und den Vorbereitungen dazu teilhaben lassen.

"Mit dem "Jump of the Year" wollen wir zeigen, dass hinter unseren Eigenmarken echte Höchstleistung steckt. Armand Duplantis beim Kampf gegen unsere 5,50 Meter hohe Wand aus Lidl-Produkten zuzusehen, war atemberaubend. Diese Wand ist mehr als nur ein Hindernis - sie symbolisiert die beeindruckende Breite und Tiefe unseres Sortiments, auf das wir extrem stolz sind. Dass selbst ein Weltrekordhalter drei Anläufe braucht, um diese Vielfalt zu überqueren, unterstreicht die Größe dieser Challenge. Wir haben gemeinsam einen ikonischen Moment geschaffen, der beweist: Wer über sich hinauswachsen will, braucht einen starken Partner an seiner Seite - im Sport wie im Alltag," sagt Robin Ruschke, Head of Marketing, Senior Vice President Lidl International.

"Gemeinsam mit Armand Duplantis bringen wir Weltrekord-Spirit direkt zu unseren Kunden nach Deutschland und zeigen, was in unseren Eigenmarken steckt - nämlich absolute Spitzenqualität. Genau diese Vielfalt, die Armand Duplantis hier im wahrsten Sinne des Wortes überflogen hat, finden unsere Kunden jeden Tag in unseren Filialen vor Ort. Für uns ist diese Aktion ein klares Bekenntnis an unsere Kunden in Deutschland: Wir bieten erstklassige Produkte, die für jeden erschwinglich sind", sagt Alexander Lafery, Leiter Marketing bei Lidl in Deutschland.

Sportliche Leistung trifft auf gesellschaftlichen Impact

Lidl unterstreicht mit dieser außergewöhnlichen Aktion darüber hinaus sein Selbstverständnis als verantwortungsbewusster Discounter: Ein vielfältiges Sortiment, das eine bewusste Ernährung für jeden Menschen einfach und erschwinglich macht. Lidl versteht sich hierbei als Partner für einen gesunden Lebensstil und nutzt immer wieder die Bühne des Sports, um für eine ausgewogene Ernährung und ein besseres Leben zu begeistern.

Über den spektakulären Stunt hinaus setzte Lidl auch ein klares Zeichen für Nachhaltigkeit und gegen Lebensmittelverschwendung: Alle Produkte der für den Sprung aufgebauten Wand wurden im Anschluss an die Aktion an Matmissionen, einer Kette sozialer Lebensmittelläden, die von Stockholms Stadsmission gegründet wurde, gespendet. Die Stockholms Stadsmission unterstützt in Stockholm Menschen in schwierigen Lebenslagen unter anderem mit konkreter Lebensmittelhilfe, sozialer Beratung und langfristigen Integrationsangeboten.

Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier.

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