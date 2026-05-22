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UEFA Conference League Finale: Lidl bringt den Frische-Kick nach Leipzig

Drei Tage volles Programm und Fan-Highlights im "Frische Stadion"

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Bad Wimpfen (ots)

Im Vorfeld des Finales der UEFA Conference League in Leipzig begeistert Lidl die Fans mit zahlreichen Aktionen abseits des Rasens. Als Offizieller Partner der UEFA Conference League und neunfacher Gewinner des Retail Awards im Bereich Obst und Gemüse in der Kategorie "Discount"[1] bringt der Lebensmitteleinzelhändler drei Tage lang, bis zum Endspiel am Mittwoch, 27. Mai, eine Extraportion Frische nach Leipzig.

Kostenlose Smoothies und Obstsalate

Ab Pfingstmontag, 25. Mai, steht beim Fan Festival auf dem Leipziger Marktplatz ein "Frische Stadion", an dem Fans sich auf das Sportereignis einstimmen können. Im Erdgeschoss des aus drei Container-Elementen bestehenden Moduls finden Besucher die Frische-Bar sowie einen Frische-Flipper. An der Bar erhalten Nutzer der Lidl Plus App kostenlose Smoothies. Wer sich am Flipper versucht, sichert sich eine Lidl-Tasche und kann Tickets für das Finalspiel gewinnen. Eine Terrasse im oberen Stockwerk bietet Platz zum Ausruhen. Ergänzt wird das Angebot durch Frische-Bikes, an denen Nutzer der Lidl Plus App kostenlose Obstsalate erhalten. Die Lidl-Freshies, Maskottchen in Form einer Obstsorte, sind ebenfalls auf dem Marktplatz unterwegs. Am Dienstag, 26. Mai, besucht der Ex-Nationaltorhüter René Adler das "Frische Stadion". Fans haben die Möglichkeit, gemeinsam mit ihm Smoothies zu mixen.

Doch nicht nur am Marktplatz ist der Lebensmitteleinzelhändler präsent. Lidl verteilt an drei weiteren, hochfrequentierten Leipziger Plätzen Obstsalat an Passanten. Am Montag erfolgt die Ausgabe am Augustusplatz, am Dienstag am Willy-Brandt-Platz und am Mittwoch am Wilhelm-Leuschner-Platz. 1.500 Portionen verschenkt Lidl an jedem Tag.

Am Mittwoch, 27. Mai, öffnet Lidl eine weitere Frische-Bar direkt auf dem Vorplatz des Stadions. Die Aktion startet um 17 Uhr und somit vier Stunden vor dem Beginn der Partie zwischen Crystal Palace und Rayo Vallecano. Auch dort erhalten Nutzer der Lidl Plus App kostenlose Smoothies und frische Obstsalate. Die Lidl-Freshies sorgen schon Stunden vor dem Finalspiel für gute Stimmung, die Einlaufkinder des Lidl Kids Teams erleben kurz vor Anpfiff unvergessliche Momente an der Seite der Fußballprofis.

Partnerschaft für aktiven Lebensstil

"Mit unseren Aktionen in Leipzig bringen wir die Begeisterung für Sport und die Frische von Lidl perfekt zusammen. Wir wollen den Fans rund um das Stadion zeigen, wie einfach sich frische Snacks in den Alltag integrieren lassen. Gleichzeitig nutzen wir diese große Fußball-Bühne für eine wichtige Botschaft: Sport verbindet Menschen. Wir freuen uns darauf, Familien und Fans aus ganz Europa mit unseren Angeboten zu begeistern und ihnen in Leipzig ein unvergessliches Erlebnis zu bereiten", sagt Alexander Lafery, Leiter Marketing der Lidl Dienstleistung GmbH und Co. KG.

Als einer der führenden Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland und Europa engagiert sich Lidl langfristig im europäischen Spitzenfußball und ist seit der Saison 2024/25 Offizieller Partner der UEFA Europa League sowie UEFA Conference League. Die internationale Partnerschaft zielt darauf ab, möglichst viele Menschen zu einem aktiven Lebensstil zu motivieren und Fußballfans und Familien in ganz Europa besondere Momente zu bescheren.

Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier.

[1] Im Auftrag des FRUCHTHANDEL MAGAZIN hat YouGov im Frühjahr 2025 insgesamt 6.500 Haushalte nach ihrer Meinung zum Obst- und Gemüseangebot der verschiedenen Handelsgruppen, einschließlich der Kategorie Discount, und in verschiedenen Kategorien befragt. Im Gegensatz zu vielen anderen Preisen wird hier nicht das einzelne Geschäft oder die einzelne Abteilung, sondern die Leistung der gesamten Handelsgruppe bewertet. Lidl hat den Retail Award 2025 in der Kategorie Discount erhalten. Mehr Informationen zum Retail Award 2025 und zu den Retail Awards 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 unter lidl.de/retail

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