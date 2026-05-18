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Festivalfiliale trifft Yogamatte: Lidl bietet bei Rock am Ring und Rock im Park breites Angebot

"Voll versorgt" dank Lidl Rock Stores - günstiger Lidl-Preis für rund 350 Produkte

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Bad Wimpfen (ots)

Lidl in Deutschland begleitet auch in diesem Jahr die Musikfestivals Rock am Ring und Rock im Park. Mit den Lidl Rock Stores stellt der Lebensmitteleinzelhändler die zuverlässige Versorgung der Festivalbesucher zum gewohnt günstigen Lidl-Preis sicher. Gleichzeitig finden Festivalbesucher unmittelbar neben den beiden temporären Filialen Zusatzangebote, die Unterhaltung sowie einen bewussten Lebensstil in den Mittelpunkt stellen.

Rund 350 Produkte für den perfekten Festivalbesuch

Unter dem Motto "voll versorgt" bietet Lidl den Festivalbesuchern in den rund 1.500 Quadratmeter großen Lidl Rock Stores etwa 350 Produkte an, die genau auf die Bedürfnisse der Musikfans ausgerichtet sind. Die Auswahl reicht von täglich frischem Obst, Gemüse und Salaten bis hin zu Backwaren wie dem beliebten Schinken-Käse-Croissant. Neben Grillprodukten und pflanzlichen Alternativen umfasst das Angebot eine breite Palette an gekühlten und ungekühlten Getränken. Auch die wichtigsten Festivalutensilien, wie Zelte, Campingmöbel und Grillzubehör, finden Besucher in den Filialen. Bis zu 15 Kassen stehen bei Rock am Ring, bis zu 16 bei Rock im Park für einen bequemen und schnellen Einkauf zur Verfügung.

Lidl-Preise: gewohnt günstig

Alle Produkte werden dabei zu den regulären, gewohnt günstigen Lidl-Preisen angeboten, dadurch können Festivalgäste ihren Bedarf vollständig vor Ort decken und auf den Transport umfangreicher Lebensmittelvorräte bei der Anreise verzichten. Für den Weg von der Filiale zum Zeltplatz stellt Lidl zudem Leih-Bollerwagen zur Verfügung.

Zusätzlich zu Lebensmitteln und Campingbedarf finden Besucher auch in diesem Jahr wieder die beliebten Lidl-Fanartikel im Sortiment. Ob Trainingsanzüge, Regenponchos, Fischerhüte oder Lidl-Badepantoletten: Schnell sein lohnt sich, denn die Kleidungsstücke, die in limitierter Stückzahl in den Lidl Rock Stores erhältlich sind, sind für viele Musikfans ein Must-have. Ab Ende Mai sind einige Produkte auch im Lidl-Onlineshop verfügbar.

Von Yoga bis Glamrock: Lidl setzt auf breite Zusatzangebote

Neben den Festivalfilialen setzt Lidl auf eine Reihe von Zusatzangeboten, darunter einen offenen Yoga-Bereich, der in diesem Jahr nochmals vergrößert wurde. Auf Flächen von bis zu 150 Quadratmetern bietet Lidl kostenlose morgendliche Sessions an und fördert so einen bewussten Lebensstil inmitten des Festival-Geschehens. Nachmittags übernimmt ein DJ die Fläche, auf der die Besucher dann tanzen und flanieren oder an interaktiven Quiz-Sessions teilnehmen können.

Ergänzt wird das Angebot durch eine Glamrock Station, an der sich Besucher schminken lassen können. Glitzer und Lidl-Tattoos sorgen für den ultimativen Festival-Glow. Eine Grillstation bietet die Möglichkeit, Fleisch, Wurst, Käse und pflanzliche Alternativen direkt auf den Rost zu legen. Bei Party-Spielen, wie Cornhole oder einer Stapel-Challenge mit Lidl-Produkten, können Teilnehmer selbst aktiv werden. Am Nürburgring erwartet die Gäste noch ein weiteres Highlight: eine Load Up-Lounge, an der nicht nur kostenlose Elektrolytgetränke für noch mehr Power ausgegeben werden, Besucher können dort auch ihre Smartphones aufladen.

Langjährige Tradition als Azubiprojekt

Die Festivalfilialen bei Rock am Ring und Rock im Park sind bei Lidl seit jeher als festes Projekt für den Nachwuchs etabliert. Insgesamt sorgen über 300 Lidl-Kollegen - davon mehr als die Hälfte Nachwuchskräfte - vor Ort dafür, dass alle Festivalgäste voll versorgt sind. Für die Auszubildenden und dual Studierenden bietet der Einsatz die Möglichkeit, frühzeitig Verantwortung in einem dynamischen Umfeld zu übernehmen und die Prozesse in einer ganz besonderen Filiale kennenzulernen.

Öffnungszeiten Festivalfiliale Rock am Ring

Mittwoch, 3. Juni: 14 bis 0 Uhr

Donnerstag, 4. Juni: 8 bis 0 Uhr

Freitag und Samstag, 5. und 6. Juni: 8 bis 4 Uhr

Sonntag, 7. Juni: 8 bis 3 Uhr

Öffnungszeiten Festivalfiliale Rock im Park

Donnerstag, 4. Juni: 9 bis 2 Uhr

Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. Juni: 6 bis 3 Uhr

Beide Filialen sind am Montag tagsüber bereits geschlossen.

Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier.

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