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Der Lieferant TSI Consumer Goods GmbH informiert über einen Warenrückruf des Produktes "Kania Rosmarin geschnitten, 25g"

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Zeven (ots)

Der Lieferant TSI Consumer Goods GmbH ruft aktuell das Produkt "Kania Rosmarin geschnitten, 25g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 05.2028 und der Charge A03 öffentlich zurück.

Im Rahmen einer Eigenuntersuchung wurden Salmonellen nachgewiesen. Salmonellen können Auslöser von Magen-/Darmerkrankungen (Salmonellose) sein. Bei bestimmten Personengruppen (Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren, Senioren und Menschen mit einem geschwächten Abwehrsystem) können ernste Krankheitsverläufe auftreten. Deshalb sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt nicht verzehren.

Das betroffene Produkt "Kania Rosmarin geschnitten, 25g" wurde bei Lidl in Deutschland in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Schleswig-Holstein verkauft. Das betroffene Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Von dem Rückruf ist ausschließlich das Produkt "Kania Rosmarin geschnitten, 25g" des Lieferanten TSI Consumer Goods GmbH mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 05.2028 und der Charge A03 betroffen. Andere bei Lidl in Deutschland verkaufte Produkte des Lieferanten TSI Consumer Goods GmbH sowie weitere Produkte der Marke "Kania" sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Für weitere Informationen melden Sie sich gerne bei der Lidl-Kundenhotline: 00800 5435 5435.

Sollten Ihnen Personen bekannt sein, die ebenfalls von dem Rückruf betroffen sind, bitten wir Sie die Information an diese weiterzugeben.

TSI Consumer Goods GmbH entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

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