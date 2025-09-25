SAT.1

­­Her mit den guten Ideen! SAT.1 und Joyn suchen mit Ralf Dümmel "Die Millionenidee"

Unterföhring (ots)

Er steht wie kein anderer dafür, aus einfachen Ideen große Verkaufsschlager zu machen: Unternehmer und Investor Ralf Dümmel. SAT.1 und Joyn produzieren mit ihm die neue Show "Die Millionenidee". Das Gute: In dieser Show kann jeder mit einer guten Idee zum Millionär werden. Wie? Unter: www.sat1.de/bewerben finden Kreative, Tüftler und Erfinder alle Bewerbungsinfos.

Ralf Dümmel: "Die Menschen haben so viele verrückte, geniale Ideen - und ich liebe das! Egal, ob's nur ein paar hingekritzelte Worte auf 'nem Zettel sind oder ein schief zusammengebauter Prototyp aus der Garage: Wenn da Herzblut drinsteckt, bin ich dabei. Aus einer richtig guten Idee kann ein echter Kassenschlager werden. Mein Team und ich - wir gehen diesen Weg mit dir, mit voller Power und ganzem Herzen. Du bringst deine Idee, ich geh ins Risiko - und du bleibst ein Leben lang am Gewinn beteiligt. Bei 'Die Millionenidee' machen wir zusammen was ganz Großes."

SAT.1-Senderchef Marc Rasmus:"Man nennt Ralf Dümmel nicht umsonst ,Mr. Regal'. Seit 37 Jahren ist er erfolgreicher Unternehmer. Jetzt macht er mit unserer neuen Show ,Die Millionenidee' erstmals ein Projekt für SAT.1. Ich freue mich schon sehr auf seine Anpacker-Mentalität und seinen Enthusiasmus. Ralf Dümmel gibt unseren Zuschauern die einmalige Möglichkeit, eine möglicherweise lange schlummernde Idee in die Tat umzusetzen und am Ende vielleicht sogar Millionär zu werden."

Das ist "Die Millionenidee - mit Ralf Dümmel":

Im Kopf, auf einem Notizzettel oder als erster Entwurf - nur die Idee zählt! Ralf Dümmel und sein Experten-Team bieten jedem die Chance, daraus ein marktreifes Produkt zu machen. Von der Auswahl über die Weiterentwicklung bis zum Praxistest und schließlich bis zum Weg in den Handel: Die Zuschauer sind hautnah bei jedem Schritt dabei. Ralf Dümmel geht all in - und trägt allein das volle Risiko. Der Gewinn wird nach Abzug aller Kosten fair 50:50 geteilt. Für wen wird aus einer Idee der große Durchbruch? Wer hat sie - die eine Idee, die alles verändert?

"Die Millionenidee - mit Ralf Dümmel", produziert von EndemolShine Germany, ab 2026 in SAT.1 und auf Joyn.

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell