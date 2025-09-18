SAT.1

Was ist die Verbindung? Neue Quiz-Show "The Connection" mit Matthias Opdenhövel startet am Donnerstag in SAT.1 und auf Joyn

Unterföhring (ots)

18. September 2025. Sissi. Zimtbrötchen. Beckenbauer. Muss man Rätselkönig sein, um diese Verbindung zu erkennen? Oder gar Kaiser? In der neuen Quizshow "The Connection" ab Donnerstag, um 20:15 Uhr, in SAT.1 und auf Joyn dreht sich alles um Verbindungen. Sehen Sie den gemeinsamen Nenner? Wenn man es weiß, ist es einfach. Ganz. Franz.

Die neue Quizshow "The Connection" gewinnt, wer am besten Verbindungen zwischen Begriffen erkennt. Und dem Gewinner winken in jeder Sendung 25.000 Euro.Das Beste daran? Auf Joyn können die Zuschauer zu Hause live miträtseln und sich ihre Kombinationsgabe mit dem Gewinnspiel ebenfalls vergolden lassen.

Für ModeratorMatthias Opdenhövel ist "The Connection" nach "The Floor" die zweite Quizshow am Donnerstag in SAT.1 und auf Joyn.

Das Spielprinzip: Vier Kandidaten müssen im Studio komplexe Verbindungen zwischen scheinbar wahllosen Begriffen erkennen. Aus den richtigen Antworten auf Allgemeinwissensfragen, müssen sie die gesuchte Verbindung erkennen. "Jede Antwort ist ein Puzzlestück auf dem Weg zur Masterconnection", erklärt Matthias Opdenhövel. Denn am Ende ergibt sich aus den Antworten die große Connection.

Nur wer ein breites Allgemeinwissen hat UND den großen Zusammenhang erkennt, hat eine Chance auf den Sieg.

Produziert wird "The Connection" von Brot&Butter Entertainment im Auftrag von SAT.1.

SAT.1 und Joyn zeigen sieben Folgen "The Connection", ab 25. September, donnerstags, um 20:15 Uhr

