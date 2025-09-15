SAT.1

Achtung, die Fassade fällt! Welcher Promi zeigt dem großen Bruder bei "Promi Big Brother" sein wahres Ich?

Wer zeigt sein wahres Ich? Wer gibt vor, jemand anderes zu sein? Wer zieht mit einer Agenda ins Haus? Wer spielt ein falsches Spiel? Egal, welche Strategie die neuen "Promi Big Brother"-Bewohner hinter ihrer Fassade verstecken, der große Bruder will sie fallen sehen - ab Montag, 6. Oktober, um 20:15 Uhr, täglich live in SAT.1 und im 24/7-Livestream auf Joyn.

Großbaustelle Promi-Leben? Auf den roten Teppichen und auf Social Media scheint der Alltag als VIP stets glamourös, erstrebenswert und ohne Sorgen. Aber wie sieht es dahinter aus? In der groß angelegten 360-Grad-Marketingkampagne zur neuen Staffel überrascht Big Brother die Promis in ihrer Luxus-Welt und beginnt als Bauherr, die schillernde Fassade zu demontieren. Nirgendwo fallen die Masken schneller als in seinem Haus mit 24-stündiger Kamerabeobachtung.

Heute starten die ersten Trailer der Kampagne im TV und auf den Social-Media-Kanälen von SAT.1, Joyn und #PromiBB. Audio-Spots für Radio und Podcasts, über 5.000 Digital-out-of-Home-Medien sowie zahlreiche Online-Werbemittel ergänzen die Kampagne in den kommenden Wochen bis zum Start.

Konzipiert und realisiert wird die "Promi Big Brother"-Kampagne von Seven.One Creation, der Inhouse-Agentur der Seven.One Entertainment Group im Auftrag von SAT.1.

SAT.1 zeigt die große Auftaktshow von "Promi Big Brother" mit Marlene Lufen und Jochen Schropp am Montag, 6. Oktober 2025, um 20:15 Uhr, live aus Köln. Auf Joyn können Fans im "Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" das Leben der prominenten Wohngemeinschaft vom Einzug bis zum Finale rund um die Uhr miterleben.

"Promi Big Brother" hautnah: Tickets für die täglichen Live-Shows in Köln sind unter https://myshow.de/formats/promi-big-brother erhältlich.

Produziert wird "Promi Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1.

"Promi Big Brother" - ab Montag, 6. Oktober 2025, täglich live in SAT.1 oder jederzeit kostenlos streamen auf Joyn

