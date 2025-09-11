SAT.1

"Steffen Henssler? Ich weiß gar nicht, ob der kochen kann. Ich dachte, der grillt nur."-"The Taste" würzt ab Oktober wieder den SAT.1-Mittwochabend

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Der Hamburger Küchen-Kapitän Steffen Henssler ist der einzige Coach der diesjährigen Staffel, der zum allerersten Mal am 22. Oktober um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn auf der großen "The Taste"-Bühne steht. "Steffen Henssler? Ich weiß gar nicht, ob der kochen kann. Ich dachte, der grillt nur", stichelt der erfahrene Coach-Kollege Tim Raue, der mit bekannt messerscharfen Sprüchen und noch schärferen Tipps für seine Kandidaten antritt.

Für feine Nuancen sorgt der zweite Neuzugang der diesjährigen Koch-Runde: Die Schweizer Spitzenköchin Elif Oskan bringt die Würze der orientalischen Welt in die Show und zaubert aus jedem Löffel ein Gedicht auf die Zunge. Altbekannt und doch immer wieder frisch steht "The Taste"-Urgestein Alexander Herrmann hinter dem Coach-Pult. Der Franke tritt bereits zum 14. Mal an, hat fünf Siege eingekocht und geht als Titelverteidiger ins Rennen.

Jetzt heißt es: Können die Commis de Cuisine Henssler und Oskan den Überraschungsvorteil nutzen? Oder zeigen die Routiniers Herrmann und Raue, dass sie die geheimen Zutaten für den Sieg längst verinnerlicht haben?

Bei "The Taste" beweisen ab 22. Oktober um 20:15 Uhr 16 Kandidaten in neun Folgen ihren Scharfsinn am Herd. Die Herausforderung: ein ganzes Gericht auf einen einzigen Löffel bringen. In der Blindverkostung zählt am Ende nur "The Taste". Wer kocht ganz nach dem Geschmack der Coaches und Gastjuroren und gewinnt 50.000 Euro sowie ein eigenes Kochbuch?

"The Taste", produziert von Redseven Entertainment, ab 22. Oktober mittwochs 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell