Ohne Angst vor dem Ex: So meistern Frauen die Scheidung mit Stärke und Zuversicht

München

Angst vor finanzieller Not, Sorge um das Wohlergehen der Kinder und die Ungewissheit über die Zukunft: Das sind nur einige Sorgen, die Frauen beschäftigen, wenn ihre Ehe zerbricht. Hinzu kommen komplizierte rechtliche Fragen und die Unsicherheit, ob man wirklich das bekommt, was einem zusteht.

Aus dieser Angst heraus trauen sich viele Frauen nicht, diesen oft so nötigen Schritt der Scheidung zu gehen. Es ist wichtig, die Kontrolle über den Prozess zu übernehmen und das nötige Selbstvertrauen zu entwickeln, um auf Augenhöhe mit dem Ex-Partner zu verhandeln. Dieser Beitrag verrät die besten Tipps, um den Scheidungsprozess souverän zu meistern und dabei keine Angst vor dem Ex-Partner zu haben.

Fachkundige Beratung zu allen relevanten Themen

Bei einer Trennung ist es wichtig, sich gut und strukturiert darauf vorzubereiten. Daher sollte der erste Ansprechpartner der Fachanwalt für Familienrecht sein – und zwar am besten noch, bevor man mit dem Ehepartner über die Trennungsabsichten spricht. Eine Beratung durch den Fachanwalt hilft, die eigenen Optionen und Aussichten realistisch einzuschätzen und zeigt mögliche Vorgehensweisen und Ergebnisse auf.

Neben dem Anwalt gibt es aber auch andere Anlaufstellen, etwa öffentliche Beratungsangebote, Trennungsbegleiter oder auch spezielle Mentoren, die nicht nur zu rechtlichen, sondern auch persönlichen Fragen beraten. Eine Trennung ist eine emotionale Angelegenheit, die weit über sachliche Themen hinausgeht. Daher ist es in vielen Fällen ratsam, sich auch psychologische Hilfe zu holen. Das Wichtigste dabei ist, dass Frauen während des gesamten Scheidungsverfahrens eine lückenlose Begleitung erhalten. Das hilft, die für diesen Prozess nötige Stärke zu erhalten und zu bewahren.

Erfahrene anwaltliche Unterstützung

Im eigentlichen Scheidungsprozess ist der begleitende Anwalt die wertvollste Unterstützung. Fachanwälte kennen nicht nur die rechtlichen Rahmenbedingungen; sie verfügen auch über die nötige Erfahrung, wissen um eventuelle Hürden und Herausforderungen und können sich in die Lage ihrer Mandantin hineinversetzen. Wenn psychische oder physische Gewalt in der Beziehung herrscht, ist es unbedingt ratsam, zusätzlich eine Fachberatungsstelle für Gewalt aufzusuchen und sich dort Hilfe zu holen. Häufig wirkt es bereits beruhigend, zu wissen, dass man dem Ex-Partner nicht alleine gegenüberstehen muss und verständnisvolle Unterstützer an seiner Seite hat.

Gerade in toxischen Beziehungen ist es meist schwierig, sich aus den ungesunden Strukturen zu lösen und die Trennung endgültig zu vollziehen. Das kann mitunter Jahre in Anspruch nehmen, da häufig Abhängigkeitsverhältnisse bestehen und es nicht nur psychisch, sondern auch finanziell schwer sein kann, sich zu trennen. Dies ist besonders dann der Fall, wenn es gemeinsame Kinder gibt. Doch mit der richtigen Begleitung kann der Schritt gelingen, in eine selbstbestimmte, freie und unabhängige Zukunft zu schreiten – ohne Angst vor dem Ex-Partner.

Die richtige Anlaufstelle finden

Generell gilt, dass ein Trennungsverfahren schmerzhaft und mit Ängsten verbunden ist. Eine Therapie hilft, sich diesen zu stellen und selbstbewusst für die eigenen Bedürfnisse einzustehen. Nicht selten bedarf es mehrerer Versuche für eine erfolgreiche Lösung aus einer ungesunden Beziehung. Ein entscheidender Faktor bei einer Scheidung ist, den richtigen Anwalt als Begleitung zu haben. Hier ist es meistens nicht so einfach, die richtige Person zu finden, von der man sich gut beraten und vertreten fühlt. Wenn sich zeigt, dass das nicht der Fall ist, sollte daher keine Scheu bestehen, den Anwalt zu wechseln. Auch wenn dieser Schritt Mut erfordert, ist er in manchen Fällen unausweichlich. Wer sich das alleine nicht ohne weiteres zutraut und wer eine ganzheitliche, strategische Beratung für sich sucht, dem sei ein begleitendes Coaching empfohlen, das die eigene Stärkung der Persönlichkeit und aktives Verhandlungstraining mit juristischen Informationen kombiniert.

Über Martina Ammon:

Martina Ammon ist Fachanwältin für Familienrecht mit über 25 Jahren Erfahrung und hat mehr als 3.500 Familien durch Trennungen begleitet. Als Scheidungsmentorin unterstützt sie Paare bei einer friedlichen Trennung und hat über 500 Frauen geholfen, den Scheidungsprozess selbstbewusst zu meistern. Mehr Infos unter: https://martinaammon.de

