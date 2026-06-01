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Grillen. Packen. Los! Lidl punktet in Stiftung Warentest mit Testsieger-Rindfleisch-Patties und Preistipp-Kabinentrolley

Dattel-Cherrytomaten und W5 Essigreiniger überzeugen Ökotest-Redaktion

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Bad Wimpfen (ots)

Wer möglichst lecker durch die Grillsaison kommen möchte, sollte Burger auf die Einkaufsliste setzen. Passend dazu hat die aktuelle Ausgabe der Stiftung Warentest (Ausgabe 6/2026) die "Chef Select Hamburger Patties"[1] von Lidl in Deutschland zum Testsieger unter den Rindfleisch-Patties gekürt. Die tiefgekühlten Patties aus Rindfleisch überzeugen mit ihrer saftigen Konsistenz und erhalten die Gesamtnote "Gut" (2,3). Das sensorische Urteil fällt "Sehr gut" (1,5) aus; insbesondere der aromatische Geruch überzeugt die Testpersonen. Mit einem Preis von 1,40 Euro pro 100 Gramm (13,98 Euro/Kilogramm) gehören die Lidl-Patties zu den günstigsten Rindfleisch-Patties im Test.

Zu einem guten Burger gehört das passende Brot: Mit den "Deluxe Brioche Burger Buns" kommen Burger-Liebhaber auf ihre Kosten: In der aktuellen Ausgabe der Ökotest (Ausgabe 6/2026) erhielt das Lidl-Produkt das Gesamturteil "Gut" und überzeugt im Test mit "sehr guten Inhaltsstoffen". Ein weiterer Vorteil für unsere Kunden ist der attraktive Preis von 1,41 Euro je 250 Gramm (5,64 Euro/Kilogramm).

Tomaten sollten weder auf dem Grill-Buffet noch auf einem Burger fehlen. Die Verbraucher können bei den konventionellen "Dattel-Cherrytomaten" (Ursprung: Marokko, Lieferant: Hortiful) von Lidl beherzt zugreifen: diese wurden von der Ökotest-Redaktion in der aktuellen Ausgabe der Ökotest (Ausgabe 6/2026) im Test "Pestizide in Snacktomaten" mit dem Gesamturteil "Sehr gut" ausgezeichnet.

Pünktlich zur Feriensaison punktet Lidl in der aktuellen Ausgabe der Stiftung Warentest (Ausgabe 6/2026) auch im Non-Food-Bereich: Der "Topmove Kabinentrolley / Hardcase" überzeugt mit guter Handhabung und schneidet insgesamt mit der Note "Gut" (2,3) ab. Auch die Haltbarkeit, Umwelteigenschaften und Schadstoffe bewerten die Testpersonen durchweg als "Gut". Mit einem Preis von 35 Euro je Stück ist der Lidl-Kabinentrolley der günstigste im Test.

Wer Wert auf einen gepflegten Haushalt legt, macht beim Griff zum "W5 Nature Essigreiniger" nichts verkehrt. Der Lidl-Reiniger überzeugt die Ökotest-Redaktion in der aktuellen Ausgabe der Ökotest (Ausgabe 6/2026) mit einem "Sehr guten" Gesamtergebnis. Bei den Inhaltsstoffen schnitt der Reiniger mit der Note "Sehr gut" und in der Praxisprüfung mit "Gut" ab. Mit einem Preis von 0,75 Euro je Liter zählt das Reinigungsprodukt zu den günstigsten im Test.

Einmal mehr zeigt sich: Sowohl im Food- als auch im Non-Food-Bereich bietet Lidl beste Qualität zu fairen Preisen.

Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier.

[1]Hinweis: Getestet wurde die 1000 Gramm-Packung mit 10 Patties je 100 Gramm des Lieferanten Ice House Convenience.

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