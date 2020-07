Lidl

Baubeginn für Lidl-Filiale mit Kindertagesstätte im Obergeschoss

In Bietigheim-Bissingen entsteht die zweite Lidl-Filiale mit Kindertagesstätte in Baden-Württemberg

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Neckarsulm/Bietigheim-Bissingen (ots)

Moderne Nahversorgung mit Mehrwert für die Stadt: Am 23. Juli fand der Spatenstich für die neue Filiale in der Gustav-Rau-Straße in Bietigheim-Bissingen mit Oberbürgermeister Jürgen Kessing statt. Über der kundenfreundlich gestalteten Filiale entsteht eine Kindertagesstätte mit großzügigem Außenbereich und rund 62 Betreuungsplätzen. Sie wird langfristig von der Stadt Bietigheim-Bissingen gemietet. Der Bau soll in etwa einem Jahr abgeschlossen sein.

"Wir sind der Stadt dankbar für die gute Zusammenarbeit in der Planungsphase. Gemeinsam haben wir eine sehr gute Lösung für den Standort gefunden", erklärt Peter Mayerhöfer, Immobilienleiter der Lidl-Regionalgesellschaft Waldenburg. "Wir bieten den Kunden zuverlässige Nahversorgung und schaffen eine moderne Kindertagesstätte für die Stadt - eine Win-Win-Situation."

Jürgen Kessing, Oberbürgermeister der Stadt Bietigheim-Bissingen, ergänzt: "Wir freuen uns, dass Lidl seinen Filialneubau mit dem Bau einer Kindertagesstätte verbindet. Auf diese Weise können wir bereits im nächsten Jahr zusätzliche Betreuungsplätze in unserer wachsenden Stadt anbieten. Zudem wird eine überbaute Fläche sinnvoll und nachhaltig mehrfach genutzt."

Nachhaltige und kundenfreundliche Filiale mit moderner Kindertagesstätte

In der nachhaltig konzipierten Filiale werden keine fossilen Energieträger benötigt, das Gebäudedach wird teilweise begrünt und mit einer Photovoltaikanlage versehen. Auf dem Parkplatz entsteht eine Ladestation für E-Fahrzeuge. Eine größere Verkaufsfläche und breitere Gänge bieten den Kunden mehr Bewegungsfreiheit und machen die Filiale übersichtlicher. Mit 139 großzügigen und ebenerdigen Parkplätzen bietet die Lidl-Filiale ideale Voraussetzungen für den bequemen Wocheneinkauf.

Im ersten Stock des Gebäudes entsteht eine Kindertagesstätte mit rund 1.400 Quadratmetern Grundfläche. Die KiTa ist für 4 Betreuungsgruppen ausgelegt und bietet moderne Räumlichkeiten für die Kinderbetreuung sowie ausreichend Spielflächen.

Zusätzliches Bildmaterial und ergänzende Informationen unter www.lidl.de/newsroom

Weitere Informationen zu Lidl Deutschland finden Sie hier.

Pressekontakt:

Pressestelle Lidl Deutschland

07132/30 60 90 · presse@lidl.de

Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell