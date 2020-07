Lidl

Lidl-Pfandspende: Kunden knacken 20-Millionen-Euro-Marke

Bild-Infos

Download

Neckarsulm (ots)

Die Tafeln können sich auf die Spendenbereitschaft der Lidl-Kunden weiterhin verlassen: Allein in den vergangenen zweieinhalb Monaten ist eine weitere Million für bedürftige Menschen an den Pfandautomaten zusammengekommen. Damit ist die 20-Millionen-Euro-Marke geknackt und ein neuer Meilenstein in der langjährigen Zusammenarbeit zwischen Lidl und den Tafeln erreicht worden - trotz der aktuellen Situation ist die Hilfsbereitschaft der Kunden so groß wie nie.

Weitere Informationen zu Lidl Deutschland finden Sie hier.

Pressekontakt:

Pressestelle Lidl Deutschland

07132/30 60 90 · presse@lidl.de

Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell